قد يُصاب بـ"الهلوسة" .. 7 خطوات تكشف "ذكاء" الذكاء الاصطناعي

أصبح الذكاء الاصطناعي التوليدي أداة سريعة للحصول على المعلومات وكتابة النصوص وتحليل البيانات، لكن الإجابة المقنعة لا تعني بالضرورة أنها صحيحة، إذ يمكن للنماذج اللغوية الكبيرة إنتاج معلومات خاطئة أو مراجع واقتباسات غير موجودة فيما بات يعرف بـ"الهلوسة".

وتوصي الإرشادات الرسمية لـ"أوبن إيه آي" بالتعامل مع مخرجات الذكاء الاصطناعي باعتبارها نقطة بداية للبحث، وليس مصدرًا نهائيًا، مع ضرورة التحقق من المعلومات المهمة والبيانات والاقتباسات والمراجع الخارجية مباشرة:

1. ارجع إلى المصدر الأصلي

إذا أشار الذكاء الاصطناعي إلى دراسة أو تقرير حكومي أو تصريح لمسؤول، فمن الأفضل الوصول إلى الوثيقة الأصلية وقراءة محتواها، بدلاً من الاكتفاء بما نقله النموذج.

2. قارن أكثر من مصدر

يمكن التحقق من الادعاء نفسه عبر مصادر مستقلة وموثوقة، خصوصًا في الأخبار العاجلة والموضوعات الخلافية. وتساعد المقارنة على كشف الأخطاء أو التناقضات التي قد لا تظهر في إجابة واحدة.

3. افتح الروابط والمراجع

وجود رابط أو استشهاد في إجابة الذكاء الاصطناعي لا يعني أن المعلومة صحيحة. وتنبه "غوغل" إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي قد تستشهد أحيانًا بمصدر لا يدعم المعلومة المحددة، بل قد تقدم مصدرًا مختلقًا، لذا ينبغي فتح المرجع والتحقق من محتواه وتاريخه والجهة التي نشرته.

4. دقق الأرقام والتواريخ والأسماء

تعد الأرقام والنسب والتواريخ وأسماء الأشخاص والدراسات من أكثر التفاصيل التي ينبغي التحقق منها بشكل مستقل، عبر المواقع الرسمية وقواعد البيانات والوثائق الأصلية.

5. تأكد من حداثة المعلومات

قد تكون الإجابة صحيحة في وقت سابق لكنها لم تعد كذلك، خصوصًا في مجالات الأخبار والأسواق والتكنولوجيا والقوانين والانتخابات. لذا ينبغي معرفة تاريخ المعلومات والرجوع إلى مصادر حديثة عند التعامل مع موضوع متغير.

6. أعد طرح السؤال

يمكن طرح السؤال بصياغة مختلفة أو مطالبة النموذج بتحديد ما هو مؤكد وما هو استنتاج، وبيان درجة عدم اليقين والأدلة التي يستند إليها. لكن إعادة السؤال لا تغني عن التحقق الخارجي.

7. استخدم أداة التحقق المناسبة

تختلف طريقة التحقق باختلاف نوع المعلومة؛ فالحسابات يمكن مراجعتها بآلة حاسبة، والمعلومات العلمية بالعودة إلى الأبحاث الأصلية، فيما يمكن فحص الصور والفيديوهات باستخدام أدوات التحقق من المصدر وبيانات المحتوى.

وتوفر "غوغل" أدوات تعتمد على "SynthID" و"بيانات اعتماد المحتوى" للمساعدة في التحقق من منشأ بعض الصور والفيديوهات والملفات الصوتية، فيما توفر "أوبن إيه آي" أداة لفحص بعض إشارات المحتوى المنشأ باستخدام أدواتها لكن غياب هذه الإشارات لا يعني بالضرورة أن المحتوى حقيقي أو غير مولد بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب الإرشادات الرسمية، لا ينبغي الاعتماد على إجابات الذكاء الاصطناعي وحدها في القرارات الطبية أو القانونية أو المالية أو المهنية، إذ يمكن للنموذج أن يقدم إجابة خاطئة بصياغة واثقة.

لذا، تبقى القاعدة الأبسط عند استخدام الذكاء الاصطناعي: اسأل، ثم افحص، ثم قارن، ثم عد إلى المصدر الأصلي قبل أن تثق بالمعلومة أو تنشرها.