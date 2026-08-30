«سوني» و«وارنر» تقاضيان «أنثروبيك»: أضخم سرقة للملكية الفكرية في التاريخ

رفعت كبرى شركات الإنتاج والنشر الموسيقي العالمية، وفي مقدمتها شركتا «سوني ميوزيك» و«وارنر ميوزيك»، دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية في شمال ولاية كاليفورنيا ضد شركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك»، متهمةً إياها بارتكاب ما وصفته بأنه "واحدة من أضخم وأوضح عمليات سرقة الملكية الفكرية في التاريخ".

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، طالبت الشركات المدعية بتعويضات تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات عن كل عمل تم انتهاك حقوقه، معتبرة أن هذه القضية تمثل بداية معركة قضائية كبرى وطويلة الأمد حول تنظيم استخدام المحتوى المحمي في عصر الذكاء الاصطناعي.

وجاء في لائحة الدعوى، المؤلفة من 48 صفحة والتي شملت بالاتهام كلاً من الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي وشريكه المؤسس بنجامين مان، أن الشركة نفذت حملة واسعة النطاق لتنزيل وقشط مصنفات موسيقية محمية بحقوق الطبع والنشر دون ترخيص، بهدف تدريب وتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة لها والمعروفة باسم «كلود» (Claude) وتحقيق أرباح طائلة من ورائها.

وتأتي هذه الدعوى بعد موافقة «أنثروبيك» في سبتمبر 2025 على دفع 1.5 مليار دولار لمؤلفين وناشرين في أضخم تسوية لانتهاك حقوق النشر في تاريخ الولايات المتحدة.