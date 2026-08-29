احتفالية «سبايدرمان» تخطف الأنظار بعد هدف بالا في «ديربي دبي»

خطف لاعب شباب الأهلي، جويلهيرم بالا، الأنظار في «ديربي دبي» أمام الوصل أمس، ليس فقط بالهدف الذي حسم المواجهة، بل أيضاً بطريقة احتفاله اللافتة المستوحاة من شخصية «سبايدرمان»، إذ أدى حركة إطلاق خيوط العنكبوت أمام جماهير «الفرسان».

وسجل بالا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54 من تسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء، ليقود شباب الأهلي إلى الفوز على مضيفه الوصل 1-0، في المباراة التي أقيمت على استاد زعبيل ضمن الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

ورفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، ليعتلي صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد الوصل عند 6 نقاط.

وجاءت احتفالية بالا لتضيف مشهداً خاصاً إلى أجواء الديربي الجماهيرية، بعدما توجه نحو المدرجات واحتفل على طريقة «سبايدرمان»، في لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً بين جماهير شباب الأهلي عقب الهدف الحاسم.