هاريس لن تلقي كلمة خلال ليلة الانتخابات

أعلنت حملة كامالا هاريس الانتخابية اليوم (الأربعاء) أن المرشحة الديمقراطية لن تلقي كلمة أمام أنصارها ليلة الانتخابات، مؤكدة أنها ستوجه كلمة إلى "الأمة" خلال النهار.

وقال سيدريك ريتشموند، أحد مدراء حملة هاريس من جامعة هاورد في واشنطن أمام أنصار لها «لن تسمعوا (كلمة) لنائبة الرئيس الليلة لكنكم ستسمعون غداً (الأربعاء)" مبرراً ذلك بأنه «ما زالت هناك أصوات يجب فرزها»، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأظهرت نتائج الانتخابات الرئاسية، فجر اليوم الأربعاء، تقدماً لافتاً للرئيس السابق المرشح الجمهوري دونالد ترمب على منافسته الديمقراطية.

وانتزع ترمب فوزاً ثميناً في ولايتين من الولايات السبع المتأرجحة، هما جورجيا ونورث كارولينا، فيما لا يزال التنافس على أشده في بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وأريزونا ونيفادا.