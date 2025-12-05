تغطية مباشرة لقرعة كأس العالم 2026

انطلقت في العاصمة الأميركية واشنطن مراسم قرعة نهائيات كأس العالم 2026، وذلك في مركز "كينيدي" للفنون، قبل أقل من عام على انطلاق النسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

ويشهد مونديال 2026 لأول مرة تنظيمًا مشتركًا بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبا، من بينها حضور عربي غير مسبوق يضم 7 منتخبات عربية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، يضم كل وعاء 12 منتخبا، على النحو الآتي:

الوعاء الأول: كندا، المكسيك، الولايات المتحدة، إسبانيا، الأرجنتين، فرنسا، إنجلترا، البرازيل، البرتغال، هولندا، بلجيكا، ألمانيا.

الوعاء الثاني: كرواتيا، المغرب، كولومبيا، أوروغواي، سويسرا، اليابان، السنغال، إيران، كوريا الجنوبية، الإكوادور، النمسا، أستراليا.

الوعاء الثالث: النرويج، بنما، مصر، الجزائر، اسكتلندا، باراغواي، تونس، كوت ديفوار، أوزبكستان، قطر، السعودية، جنوب إفريقيا.

الوعاء الرابع: الأردن، الرأس الأخضر، غانا، كوراساو، هايتي، نيوزيلندا، 4 منتخبات من الملحق الأوروبي، منتخبين من الملحق العالمي.

ومن المقرر أن تُحسم 6 بطاقات متبقية عبر الملحقين الأوروبي والعالمي في مارس 2026.

للتفاصيل:

مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني يسلم نسخة كأس العالم في مراسم قرعة مونديال 2026.