كوزمين قبل لقاء مصر بكأس العرب: "الحظ السيئ يلازم منتخب الإمارات"

أكد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الروماني أولاريو كوزمين، جاهزية الأبيض لمواجهة المنتخب المصري غداً السبت (الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات) ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة في كأس العرب 2025 بقطر، رغم صعوبة المواجهة أمام منتخب وصفه بأنه "من أفضل منتخبات البطولة".

وقال كوزمين خلال المؤتمر الصحافي التقديمي الذي عُقد اليوم الجمعة: «رغم صعوبة المباراة أمام منتخب قوي مثل مصر، إلا أننا جاهزون. علينا إيجاد الحلول الصحيحة بعد ما حدث في المباراة السابقة أمام الأردن»، والتي خسرها المنتخب بهدفين مقابل هدف.

وأضاف: «في مباراة الأردن لم نكن في حالة جيدة، وغداً نواجه واحداً من أفضل منتخبات البطولة. منتخب مصر يمتلك استحواذاً عالياً وهجوماً قوياً، وهو من أفضل المنتخبات التي شاهدتها هنا».

وشدد كوزمين على أهمية تقديم كل ما لدى اللاعبين في المباراة، قائلاً: «قدمنا أفضل ما لدينا أمام الأردن، لكننا خسرنا بسبب بعض الأخطاء. ما حدث كان بمثابة امتحان، ويجب ألا نستسلم رغم الضغوط الناتجة عن عدم التأهل إلى كأس العالم 2026».

وكشف أن المنتخب يعاني من عدم مشاركة عدد من لاعبيه مع أنديتهم بصورة أساسية، ما يؤثر على جاهزيتهم.

وأكد المدرب الروماني أنه سيجري بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية، موضحاً: «على اللاعبين أن يدركوا أنهم يلعبون للمنتخب الوطني وليس للنادي. بعض التغييرات في مباراة الأردن لم تكن إيجابية، ورغم ذلك لم نكن نستحق الخسارة».

ووصف كوزمين المنتخب المصري بأنه قوي هجومياً، مشيراً إلى أنه تابع مباراته الماضية أمام الكويت، وأضاف: «مصر أخفقت في تسجيل ركلة جزاء، لكنها تظل من أقوى منتخبات البطولة».

وتابع: «الحظ السيّئ لازم المنتخب في كثير من المباريات. علينا أن نبحث عن القوة داخلنا للمضي قدماً. هي تجربة واختبار للجميع للعب تحت الضغط النفسي».

وأكد المدرب أهمية الحفاظ على الثبات وعدم فقدان السيطرة خلال المباراة أمام مصر.

واختتم كوزمين حديثه قائلاً: «المنتخب يعاني من لعب مباراتين في فترة قصيرة، لذلك نقوم بإجراء تغييرات. على اللاعب الذي يشارك أن يكون مؤثراً في المجموعة».