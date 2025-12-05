هدف الدقيقة 89 يرفع خريبين إلى قائمة الأكثر تداولًا على "إكس"

تصدّر كابتن منتخب سورية عمر خريبين، قائمة المواضيع الأكثر تداولًا على منصة «إكس»، عقب تسجيله هدف التعادل في الدقيقة 89 أمام منتخب قطر، في مباراة وصفتها الجماهير بأنها «الأكثر إثارة» في البطولة.

وقد أشعل الهدف مواقع التواصل، ليتحوّل اسم خريبين إلى وسم رئيسي تفاعل معه آلاف السوريين والعرب، الذين احتفوا بأداء اللاعب وبروح الإصرار التي أظهرها داخل الملعب.

تفاعل سوري واسع… «خريبين خرب كل الإعدادات الكروية والقلبية»

عبَر السوريون في حساباتهم على منصة "إكس"، عن فخرههم بما قدمه اللاعب عمر خريبين.

المتابعة جاكلين كتبت:

«عمر خريبين .. لك خرب كل الإعدادات الكرويّة والقلبية.. الله يحميه ويباركلنا فيه».

كما احتفى المتابع حسن بخريبين قائلاً:

«هنا التاريخ.. هنا أسطورة اللعب.. هنا عمر خريبين… هنا سورية».

وفي تغريدة أخرى أضاف:

«بعد هدف عمر خريبين لا يوجد هدف بجماله وبراعته ودقته وقوته وتوقيته… انتهى الكلام».

محمد الخطيب وصف لحظة تسديد هدف التعادل، بأنها الأجمل حتى الآن، وقال:

«سوريا جميلة حتى بأهداف مبارياتها.. هدف عمر خريبين كان الأجمل حتى اللحظة.. أصبح كل شيء جميل بسورية، حتى أصوات المعلقين الرياضيين أصبحت أجمل».

وأكد متابعون على أن خريبين «أعاد الأمل» و«ذكّر الجمهور بقدرة المنتخب على العودة حتى اللحظات الأخيرة».

تفاعل رياضي عربي: «خريبين لا يعرف الاستسلام»

لم يتوقف اسم عمر خريبين عند الجمهور السوري فقط، بل أبدى الكثير من العرب أيضا إعجابهم بأداء عمر خريبين، من خلال تغريداتهم التي انعكست عليها معرفة الجماهير العربية بخريبين ومسيرته، خصوصًا من جمهور الهلال.

أكد أحد المغرّدين تحت اسم "مهندس الأماني"، أن خريبين يمتلك خاصية الحسم، وأنه لا يعرف الاستسلام، فكتب:

«عمر خريبين أثبت امتلاكه لخاصية الحسم بقميص الزعيم العالمي الهلال… والدليل هدفه القاتل في شباك قطر عند الدقيقة 90+ والذي رسخ سمعته كلاعب لا يعرف الاستسلام».

ووصفه المتابع "هلالي صميم" أنه رائع، وتمنى التوفيق للمنتخب السوري، قائلاً:

«عمر خريبين والله إنك روعة روعة.. فالك التوفيق».

ثامر الشمري عبّر بحماس عن خريبين:

«الجميل الخلوق العملاق الأسطوري… لاعب الهلال سابقًا ولدنا عمر خريبين».

من جانبهم تمنى متابعون عرب دوام الفرح على السوريين، فقال المتابع كامل:

«الله يديم الفرح عليهم وعلى الأشقاء السوريين».

إشادة كبيرة بقدرات خريبين وتأثيره:

من جهتم أشاد متابعون بقدرات عمر خريبين، واصفين طريقته بتسديد الأهداف بـ "طريقة الكبار"، فكتب أحمد التميمي:

«تألق غير عادي لقائد ونجم المنتخب السوري #عمر_خريبين… وسجل هدفين على تونس ثم قطر على طريقة الكبار، وبات المرشح الأقوى للقب أفضل لاعب بالبطولة».

كما وصفه المتابع علي المزروعي بأنه رمز للوحدة، فكتب:

«عمر خريبين رمز للوحدة وقائد بارز… ضبط المواقف في الملعب يعزز حب الجماهير ويؤكد أسطورته».

عائلة خريبين.. صورة تكمل المشهد

وتداول الكثير من المتابعين مقطع فيديو تظهر فيه عائلة عمر خريبين وهي تحتفل بهدفه الحاسم، ما أضفى بعدًا إنسانيًا على الحدث وزاد من تداول اسمه عبر منصة "إكس".

هدف خريبين.. «رسالة قوة» من المنتخب السوري

اتفق معظم المتابعين على أن أداء خريبين الأخير يعكس شخصية قيادية داخل الملعب، وأنه أصبح أحد أبرز اللاعبين العرب في البطولة الحالية.

ورأى بعضهم أن الهدف «لم يكن مجرد نقطة تعادل»، بل «رسالة قوة» من المنتخب السوري.