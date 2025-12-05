ترامب يحضر قرعة كأس العالم في حفل استعراضي صمم خصيصاً له

يحضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرعة كأس العالم لكرة القدم، اليوم، في حفل مليء بالاحتفالات والاستعراضات والعروض الباذخة التي تليق بفنان الاستعراض.

ويقام هذا الحدث في مركز كينيدي بواشنطن، الذي تولى ترامب رئاسته في وقت سابق من هذا العام بينما قام بتنصيب رئيس ومجلس إدارة جديدين.

وحضور ترامب لقرعة كأس العالم يضعه في صدارة المشهد خلال واحد من أبرز الأحداث الرياضية على الإطلاق، إذ يبدو أن منظمي الحفل أخذوه في الاعتبار منذ مرحلة التخطيط لهذا الحدث.

وستؤدي فرقة ترامب المفضلة "فيلدج بيبول" أغنيتها الشهيرة "واي.إم.سي.إيه" التي أصبحت عنصراً أساسياً في تجمعات حملته الانتخابية وحفلات جمع التبرعات في مارالاجوا، حيث شوهد يرقص على أنغامها بينما يخطط الاتحاد الدولي (الفيفا) للكشف عن جائزة السلام الخاصة به.

وقام ترامب بحملة علنية للحصول على جائزة نوبل للسلام، مستشهداً بمشاركته في إنهاء صراعات متعددة في الخارج وأسفرت هذه الجهود عن نتائج متباينة.

ومن المقرر أيضاً أن يقدم مغني الأوبرا الشهير أندريا بوتشيلي عرضاً اليوم وكذلك نجم البوب البريطاني روبي وليامز وسفيرة الموسيقى في الفيفا والمغنية الأمريكية نيكول شيرزينجر.

