مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ 31 ينطلق اليوم بعروض مذهلة في عطلة نهاية الأسبوع

يستعد "مهرجان دبي للتسوق" المهرجان السنوي الأطول للبيع بالتجزئة في العالم، للاحتفال بدورته الحادية والثلاثين الأكثر تميزاً ودهشة على الإطلاق، والتي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة هذا العام تزامناً مع عطلة نهاية الأسبوع بدءاً من اليوم (الجمعة) 5 ديسمبر وحتى 11 يناير 2026. وتقدم فعاليات حافلة بالترفيه المستمر، وعروض التجزئة الجذابة، والسحوبات الكبرى، والجوائز الضخمة، وعروض الألعاب النارية المذهلة والتجارب الحصرية للجميع، كل يوم، وفي كل ركن من أركان المدينة.

حيث تتحول دبي إلى وجهة نابضة بالحياة، وتستقطب ملايين الزوار للاستمتاع بعروضها الاستثنائية التي تجمع بين الابتكار في قطاع التجزئة والأنشطة الثقافية والفعاليات العالمية. وا سيما أن الفعاليات الاحتفالية هذا العام ستنطلق بأسلوبٍ مبهر، حيث تشهد عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية حفلات موسيقية مفعمة بالحيوية وأنشطة ترفيهية عائلية آسرة، وعروضاً بصرية متطورة، مما يَعدُ بموسم زاخر بالحماس والإثارة والترفيه العائلي على مدار 38 يوماً.

دبي تتفرد بالتميز

وفي هذه المناسبة قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس النسخة الواحدة والثلاثون من مهرجان دبي للتسوق معاني التميز والابتكار والتنوع التي تنفرد بها دبي، حيث تحتفي بالمجتمع وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والثقافي".

وأضاف: "تؤكد هذه النسخة مجدداً على طموح قيادتنا الرشيدة الرامية لتحويل دبي إلى أفضل مدينة في العالم للزيارة والعيش والعمل، بالإضافة إلى كونها محطة مهمة في المسيرة الحافلة لهذا المهرجان الرائد. ومع العروض العالمية التي يقدّمها فنانون دوليون في عطلة الأسبوع الافتتاحية، إلى جانب العروض المبتكرة لطائرات الدرون والاستعراضات المميزة للألعاب النارية، نَعدُ بموسم كامل من اللحظات التي لا تُنسى والفرص المميزة للسكان والزوار من جميع أنحاء العالم".

ليالي &e مهرجان دبي للتسوق

وتضيف النجمة العالمية نورا فتحي لمسة من الأناقة والتألق لعطلة نهاية الأسبوع، حيث ستقدم عرضاً آسراً أمام الزوار في ليالي &e مهرجان دبي للتسوق، وهي الاحتفالات اليومية التي تُقام في دبي فستيفال سيتي مول. وتشتهر نورا فتحي بعروضها الراقصة المليئة بالطاقة والإيقاعات الفريدة، ويُقام عرضها المباشر في 6 ديسمبر 2025 في منطقة فستيفال باي التي تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة. كما تستضيف الوجهة المرموقة عروضاً مذهلة للألعاب النارية في الساعة 8:30 ليلاً، مما يوفر للزوار أمسية رائعة من الأجواء الثقافية النابضة بالحياة والفعاليات الاحتفالية.

وتحظى الممثلة والراقصة والنجمة العالمية الكندية من أصول مغربية، بإعجاب الجماهير من مختلف أنحاء العالم، نظراً لأدائها الاستثنائي في أفلام بوليوود، وأغانيها الشهيرة مثل ديلبر وغرمي. كما تنفرد بدقة حركاتها وحضورها المتميز، وإبداعها منقطع النظير في الرقص، وتتميز عروضها بحركات الرقص المتقنة، والعناصر المرئية البارزة، والإيقاعات الحماسية، التي تتيح للجمهور قضاء لحظات ممتعة تحتفي بالموسيقا والرقص. وتقدّم الفنانة المتألقة عروضاً استثنائية تملأ خشبة المسرح بالحماس والمتعة، وتترك في أذهان الحاضرين ذكريات تدوم طويلاً بعد انتهاء العرض.

كما تشمل سلسلة ليالي &e مهرجان دبي للتسوق مناطق تفاعلية، ومرافق سياحية على الواجهة المائية، وأنشطة عامة مجانية، توفر للزوار من جميع الأعمار تجربة شمولية تزخر بالمتعة واللحظات المميزة.

تجارب حتّا الجبلية

وللعام الثاني على التوالي، يشتمل مهرجان دبي للتسوق على تجربة جبلية غامرة في حتّا وادي هب، تتضمن حفلات موسيقية على ضوء الشموع من علامة Fever، وتجربة دينر إن ذا سكاي، وقبة سينما روكسي.

حفلات موسيقية مع علامة Fever

وسيحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بسلسلة من الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق على ضوء الشموع، يستمعون فيها إلى مجموعة من أجمل الأغاني والمعزوفات لفنانين مثل فيفالدي وكولد بلي، مع إطلالة خلابة على جبال حتّا. تتوفر التذاكر للبيع بسعر 70 درهم إماراتي. كما يمكن للأطفال من سن الثامنة وما دون حضور الحفل الموسيقي المخصص للأطفال مجاناً يوم 13 ديسمبر.

دينر إن ذا سكاي

وللمرة الأولى في جبال حتّا ستنطلق تجربة المطعم المعلق دينر إن ذا سكاي، حيث ستوفر للضيوف وجبة استثنائية في أجواء خيالية وسط السحاب. ويبلغ ارتفاع المطعم المعلّق 50 متراً عن سطح الأرض، وهو يوفر تجربة عشاء فريدة بسعر 300 درهم إماراتي.

عروض ساحرة

يضم مهرجان دبي للتسوق في نسخة هذا العام عرض طائرات الدرون المشوق واستعراضات الألعاب النارية الجديدة كلياً، الفعالية التقنية الساحرة التي يشارك فيها أكثر من 1,000 طائرة درون، من بينها 100 طائرة مزودة بالألعاب النارية. وتجمع الفعالية بين الفن والابتكار، وتقدم للمشاهدين عروضاً إبداعية ساحرة تضيء سماء الليل بالألوان، وتعكس رؤية دبي الاستشرافية وشغفها بالابتكار. ويرافق العروض مقطوعة موسيقية مستوحاة من أجواء دبي للمؤلف الشهير هانز زيمر، تتناغم معها الطائرات المتزامنة، وتحوّل السماء إلى عرض سينمائي وموسيقي مبهر.

وتتوفر تذاكر ليالي &e مهرجان دبي للتسوق في فستيفال باي الآن عبر منصة PlatinumList.net، مع عدد محدود من تذاكر الحجز المبكر، بأسعار تبدأ من 50 درهم إماراتي. ويوصى الجمهور بحجز تذاكرهم في وقت مبكر لضمان حضورهم، حيث من المتوقع نفادها سريعاً. كما سيجري الإعلان قريباً عن حفلين إضافيين يضمان نخبة من أشهر نجوم العالم على مسرح كوكا كولا أرينا وليالي &e مهرجان دبي للتسوق، لتزداد أجندة المهرجان إشراقاً وتنوعاً.

جوائز كبرى

ومنذ انطلاقته، اشتهر مهرجان دبي للتسوق بقدرته على تحويل التسوق اليومي إلى تجارب استثنائية تُثري حياة الفائزين. وفي نسخة هذا العام، يرتقي التميز إلى مستوى غير مسبوق، إذ يمنح المهرجان المتسوّقين فرصة الفوز بسيارة نيسان جديدة و100,000 درهم إماراتي يومياً ضمن سحوبات مهرجان دبي للتسوق الكبرى، وصولاً إلى الجائزة الكبرى البالغة 400,000 درهم إماراتي في اليوم الأخير من المهرجان.

الشركاء الاستراتيجيون

تحظى نسخة 2025-2026 من المهرجان بدعمٍ من بنك دبي التجاري بوصفه الراعي الرئيسي، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بما في ذلك مراكز تسوق الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول، ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (ميركاتو)، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة لإدارة الأصول (سوق السيف، وبلوواترز، وابن بطوطة مول، وند الشبا مول، وبالم جميرا مول، وذا أوتلت فيليدج)، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وماجد الفطيم (مول الإمارات، وسيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة)، وميريكس للاستثمار (سيتي ووك، وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس)، وطلبات، وغيرهم من الشركاء الذين سيتم الكشف عنهم لاحقاً.

لمزيدٍ من المعلومات حول مهرجان دبي للتسوق، يرجى زيارة mydsf.ae أو متابعة الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عبر: dubaifestivals@.