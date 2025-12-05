كأس العرب.. المغرب يتعادل مع عُمان بـ10 لاعبين

فرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة المنتخب المغربي ونظيره العماني، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العرب قطر 2025.

وبدا المنتخب المغربي أكثر سيطرة خلال الشوط الأول، إذ مارس ضغطاً متواصلاً على الدفاع العماني، غير أن اللمسة الأخيرة ظلت غائبة رغم وفرة المحاولات، لينتهي النصف الأول بالتعادل من دون أهداف.

وبعد أن كان الطرف الأكثر مبادرة، وجد "الأسود" أنفسهم أمام منعرج بالغ الصعوبة، حين تلقى عبد الرزاق حمد الله بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 53، بعد تدخل عنيف على لاعب عمان مصعب الشقصي.

وتسبب هذا الطرد في قلب موازين اللقاء، لتنتقل الأفضلية لمصلحة المنتخب العماني لكنه بدا عاجزاً عن هز شباك الحارس المغربي مهدي بنعبيد، رغم العديد من الفرص التي سنحت للمهاجمين العمانيين.

من جانبه اعتبر مدرب المنتخب المغربي، طارق السكتوي أن التعادل مع عمان يعتبر نتيجة جيدة عطفا على ظروف النقص العددي التي حلت بفريقه لأكثر من نصف ساعة.

وقال السكتوي بعد المباراة: "نقطة تُعد نتيجة جيدة بالنسبة لنا، صحيح أن الفوز كان متاحا لنا في الشوط الأول لكننا فرطنا في العديد من الفرص التي كان من الممكن أن تمنحنا الأفضلية على مستوى النتيجة، ولكن الأمور تغيرت كثيرا في الشوط الثاني، لهذا أنا راضي بالتعادل".

وسيخوض المنتخب المغربي الجولة الثالثة أمام منتخب السعودية، يوم الإثنين المقبل، وهي المواجهة التي سيحتاج فيها للتعادل بأي نتيجة للعبور إلى الدور الثاني دون النظر للمباراة الأخرى التي ستقام في نفس التوقيت والتي ستجمع عمان مع جزر القمر".

