"نتفليكس" تعيد تشكيل صناعة الإعلام بالاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"

أعلنت منصة "نتفليكس"، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق لشراء أسهم شركة "وارنر براذرز ديسكفري" مقابل 27.75 دولارًا للسهم الواحد.

وقدمت "نتفليكس"، أمس، أعلى عرض بين العروض المقدمة لشركة وارنر براذرز ديسكفري.

ومن المتوقع أن يؤدي الاستحواذ من عملاق البث، "نتفليكس"، على استوديوهات ووحدة البث التابعة لشركة "وارنر براذرز ديسكفري" إلى خفض تكاليف البث للمستهلكين من خلال دمج "نتفليكس" و"إتش بي أو ماكس"، في خطوة قد تعيد تشكيل صناعة الإعلام.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، ذكرت شبكة سي إن بي سي أن "نتفليكس" قدمت عرضًا يتكون من 85% نقدًا للأصول التي تسعى للاستحواذ عليها.

وأفادت التقارير أن شركة "وارنر براذرز ديسكفري" تلقت عروضا مُحسّنة من شركات "باراماونت" و"كومكاست" و"نتفليكس"، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بعد أن طلبت منهم تحسين عروضهم الأولية المقدمة في أواخر نوفمبر.

ووفقًا لشبكة سي إن بي سي، طلبت شركة باراماونت سكاي دانس، بقيادة ديفيد إليسون، تأكيدًا على ما إذا كانت "وارنر براذرز ديسكفري" قد شكلت لجنة خاصة مستقلة من أعضاء مجلس الإدارة المحايدين لتقييم العروض والإشراف على عملية البيع، وتسعى "باراماونت" إلى شراء الشركة بأكملها.

وفي أكتوبر، رفض مجلس إدارة "وارنر براذرز ديسكفري" عرضًا بقيمة 60 مليار دولار تقريبًا من "باراماونت"، وأطلق لاحقًا عملية بيع رسمية.