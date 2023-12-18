معلومة ايجارية

س: ما المقصود بمبلغ التأمين وما الغرض منه؟

ج: مبلغ التأمين هو مبلغ يطلبه المالك أو من ينوب عنه؛ بهدف ضمان حالة المكان المؤجر، والتأكد أنه بحالة جيدة، ولا يوجد به تلف يحتاج إلى تصليح. وإذا كان هناك أي تلف، فتصليحه يكون من قيمة التأمين المسدد، وفي حال كانت كُلفة التصليح أكثر من قيمة التأمين، فالمستأجر ملزم بسداد الزيادة. وفي حال كان التلف بسيطاً؛ نتيجة الاستعمال اليومي المعتاد، مثل الخدوش في السيراميك، أو الحائط؛ نتيجة تغيير موضع الأثاث، فأنت غير ملزم بتصليحها، وفي هذه الحالة، يكون من حقك استرداد قيمة مبلغ التأمين.