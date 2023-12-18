«كومو ريزيدنسز».. برج فاخر بإطلالات بانورامية وشاطئ خاص

يرسي مشروع «كومو ريزيدنسز» الفاخر، الذي تنفذه شركة «نخيل» العقارية على «نخلة جميرا»، معياراً جديداً لأساليب الحياة الراقية، مع توفيره تصاميم استثنائية، ومرافق رفيعة المستوى.

يعد «كومو ريزيدنسز» برجاً سكنياً مكوناً من 71 طابقاً، بارتفاع 300 متر، ويمتاز بتصميمه المبتكر مع شرفات ملتفة، توفر لجميع المساكن فيه، إطلالات بانورامية بزاويتي 180 درجة، أو 360 درجة. يضم البرج 76 وحدة سكنية، تتنوع بين شقق مكونة من غرفتين وسبع غرف نوم، ووحدات «بنتهاوس» دوبلكس فسيحة.

كما تشمل مرافق المشروع، شاطئاً رملياً خاصاً، ومسبحاً بطول 25 متراً، وآخر على السطح من طراز «إنفينيتي».

تجمع الوحدات السكنية بين التصميم المتقن، والتشطيبات الفاخرة، والإضاءة الطبيعية، والمساحات الواسعة؛ حيث تمتد الشقق المكونة من ثلاث غرف نوم على مساحات معيشة داخلية وخارجية، تقارب 10 آلاف قدم مربعة. سيضم كل طابق شقة واحدة أو اثنتين فقط، وتمتاز المساكن بسقف مرتفع في غرف المعيشة مع نوافذ عازلة للحرارة، تمتد من الأرض إلى السقف، فضلاً عن خصائص المنازل الذكية، في حين تضم بعض الوحدات السكنية أحواض سباحة خاصة بها.