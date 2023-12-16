«تبريد» توقع اتفاقية «تمويل أخضر» بـ 600 مليون درهم

أعلنت «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي، عن توقيع اتفاقية تمويل أخضر بقيمة 600 مليون درهم، بالشراكة مع بنك أبوظبي الأول (FAB) بصفته المنسق الأخضر، إلى جانب بنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني.

وتتوافق اتفاقية التمويل، التي تمتد لخمس سنوات، مع استراتيجية الاستدامة الشاملة التي تتبناها «تبريد»، في وقت ستخصص فيه الشركة مبلغ 600 مليون درهم، الذي تم جمعه من خلال التمويل التعاوني، حصرياً لتمويل المشروعات والاستثمارات التي تلتزم بإطار التمويل الأخضر الخاص بـ«تبريد»، الذي تم إطلاقه في عام 2022. وتشمل هذه المشروعات تطوير وشراء وتشغيل محطات وأنظمة تبريد المناطق، إضافة إلى الاستثمار في تعزيز كفاءة الطاقة والمياه، مع التركيز على الإدارة الفاعلة لمياه الصرف الصحي.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في «تبريد»، عادل الواحدي: «تُعدّ اتفاقية التمويل شهادة على التزامنا الثابت بالممارسات المستدامة.

ومن خلال تخصيص العائدات للمشروعات الخضراء حصرياً، فإننا نسعى لإحداث تأثير إيجابي كبير في مسيرة الشركة للحفاظ على البيئة، ودفع عجلة التطور في تقنيات التبريد المستدام». من جانبه، قال المدير العام القائم بأعمال رئيس التمويل العالمي للشركات في بنك أبوظبي الأول، فواز أبوسنينة: «تنسجم هذه الشراكة مع التزامنا بإقراض واستثمار وتقديم تمويل مستدام وانتقالي بقيمة تزيد على 135 مليار دولار بحلول عام 2030». في السياق نفسه، قال متحدث من بنك أبوظبي التجاري: «يأتي هذا التعاون ليؤكد التزام البنك بتقديم حلول تمويل مستدامة، بما يسهم في دعم جهود عملائنا في ممارسات الاستدامة البيئية».