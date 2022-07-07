صرف مرتب شهري مدى الحياة لأسرته.. وفاة موظف بسوبر ماركت مصري خلال ملاحقته لصاً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

لقي موظف في سوبر ماركت "كازيون" في مصري، مصرعه بعد هجوم لص عليه أثناء عمله داخل الفرع، حيث اكتشف سرقته فلاحقه ولكن ارتفع عليه السكر مما أدى لوفاته أثناء محاولته إمساك اللص.

وقررت الشركة تكريمه وتخليد موقفه البطولي من خلال تسمية الفرع باسمه، حيث أعلنت الشركة في بيان لها، إعلان الحداد لمدة 3 أيام على كافة المنصات بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عن التواصل مع الجهات المعنية للوصول إلى السارق حفاظًا لحق الفقيد، والأسرة والمجتمع.

وأضافت الشركة في البيان، أنها قررت تغيير اسم الفرع ليحمل اسم الفقيد؛ تكريمًا لعمله وتخليدًا لذكراه، وذلك بخلاف مستحقات ينص عليها قانون العمل، والتأمينات الاجتماعية، حيث قررت دفع مرتب شهري لعائلة الفقيد مدى الحياة وكأنه مازال موجودًا بينهم.

وأوضحت الشركة، مع علمنا بأن ذلك ليس عوضًا عن وفاته، ولن يعيده إلينا ولكنه عرفانًا لأحد أفراد أسرة كازيون.

ولقى خبر الوفاة حزن الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث توالت تعليقات حزن وأسى على الشاب الفقيد، وعلق أحدهم: عليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان اللهم آمين.