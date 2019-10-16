"بحر دبي" تناقش دور الترفيه البحري في نمو القطاع السياحي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



نظمت "سلطة مدينة دبي الملاحية" بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي مؤخراً ورشة عمل "بحر دبي" بمشاركة نخبة من ممثلي فنادق الواجهة البحرية في دبي وذلك سعياً وراء الارتقاء بدور الترفيه البحري كرافد حيوي من روافد نمو القطاع السياحي والبحري في دبي .

وتندرج ورشة العمل في إطار التزام السلطة البحرية بتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاعين الحكومي والخاص للارتقاء بالصناعة البحرية والترفيهية .

وتخللت ورشة العمل أيضاً استعراضا لأبرز الملامح المميزة لـ "بحر دبي" ومنها سهولة الوصول المباشر إلى طيف واسع من الخدمات ذات الصلة بالرسو والترفيه البحري والرياضات المائية بأنواعها.