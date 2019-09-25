أيام الاثنين والأربعاء الأفضل لحجز رحلات الطيران

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت "ويجو"، أكبر سوق للسفر عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن نتائج دراستها التي شملت أكثر من مليون عملية حجز لرحلات الطيران خلال النصف الأول من عام 2019، والتي بينت أفضل الأشهر والأيام المناسبة للسفر بأقل التكاليف.

ويُعتبر توقيت الرحلة ووجهتها من العوامل الأهم في تحديد التكلفة للرحلات. وعلى الرغم من عدم توفر قاعدة ثابتة لتطبيقها على كافة أوقات السنة، نظراً لاختلاف أسعار التذاكر تبعاً لاختلاف الموسم، أن يومي الاثنين والأربعاء أفضل الأيام لحجز رحلة غير مكلفة، وقد يصل المبلغ الذي يمكن توفيره في بعض الرحلات إلى 300 دولار، خاصةً إذا تم حجز الرحلة في الفترة بين 11 مساء و2 فجرا.



وكشفت الدراسة أن أغلب الحجوزات تجري في فترة بداية الأسبوع أو في أوقات الضغط التي يبدأ فيها الناس بالبحث عن مكان لقضاء إجازتهم المقبلة. في حين تكون أعلى الأسعار في الفترة التي تسبق منتصف الليل بحوالي ساعتين. وتُعتبر أيام السبت والأحد الأكثر كلفة للحجز في كافة أنحاء العالم حيث يميل الناس للسفر غالباً خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع.



وحافظت القاهرة على موقعها كأكثر الوجهات المفضلة للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي، مع متوسط حجز رحلات يبلغ 323 دولاراً . وأشارت الدراسة أن أغلب الرحلات يتم حجزها خلال أسبوع المغادرة.



من جانبه قال دين ويكس، رئيس قسم الطيران في ’ ويجو‘: "نعمل في ’ويجو‘ على تقديم أفضل الخدمات للأشخاص الراغبين بقضاء عطلة جميلة بدون عناء، حيث يمكنهم الاستفادة من آرائنا و بياناتنا للتخطيط بشكل مثالي لعطلتهم. وبلغ عدد المسافرين الذين سافروا عبر ويجو في النصف الأول من عام ٢٠١٩ عدد ركاب 100 طائرة من طراز (320A) يوميا. ونصيحتنا للمسافرين أن يختاروا التاريخ والوقت المناسبين للحجز خلال الأسبوع وأن يحجزوا مقدماً خلال العطلات و مواسم الذروة".

وتشير أرقام ’ويجو‘ إلى أن المسافرين في المنطقة يميلون للحجز قُبيل رحلاتهم بوقتٍ قصير، حيث تتم غالبية الحجوزات في الأسبوع الذي يسبق موعد السفر. و لتوفير تلك المصاريف الزائدة، تنصح ’ ويجو‘ بحجز الرحلة في وقت مسبق والابتعاد عن الحجز في اللحظات الأخيرة خاصةً خلال مواسم العطلات.

