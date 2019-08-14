"ام داون تاون من ميلينيوم" أول فندق تحت علامة "ميلينيوم سنترال"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



أعلنت فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الاوسط وافريقيا ان فندق "ام داون تاون من ميلينيوم"، الواقع في قلب منطقة داون تاون دبي، سيكون أول فندق يعمل تحت علامة "ميلينيوم سنترال". وتتميز هذه العلامة بالتركيز على كافة التفاصيل التي تُحدث فرقًا في إقامة الضيوف فيما يتعلق بتوفير اعلى مستويات الراحة والفعالية والمتعة. وتركز العلامة على الموقع والجودة والراحة والحياة العصرية لإحداث تغيير إيجابي في إقامة الضيوف وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. وستضمّ علامة "ميلينيوم سنترال" فنادق تتمتع بموقعها المركزي وتوفر أعلى معايير التميز وفقا لمزايا العلامة العالمية مع المحافظة على هويتها الخاصة.

ويوفر ميلينيوم سنترال داون تاون، الواقع في وسط مدينة دبي، العديد من المزايا التي تشمل الموقع المركزي الفريد والخدمات ذات الجودة العالية والبيئة المناسبة لقضاء الاعمال والاسترخاء في نفس الوقت. ويضم الفندق مساحات فريدة لاجتماعات العمل أو العصف الذهني الإبداعي أو المناسبات الاجتماعية وخيارات طعام سريعة ومتنوعة. ويقدم الفندق خدمات متعددة تلبي احتياجات المسافرين من رجال الأعمال الذين يبحثون عن إقامة قصيرة بالقرب من المراكز التجارية الرئيسية.

وقالت نيسكا نايك، مؤسسة فنادق ومنتجعات نايسك، "يوفر (ميلينيوم سنترال) حلا متكاملا للمسافرين المعاصرين الذين يسافرون بغرض العمل ومع ذلك يبحثون عن أجواء فندقية غير رسمية وخدمات شخصية متميزة. ونحرص على توفر كافة متطلبات المسافرين المعاصرين الذين يبحثون باستمرار عن تجارب الإقامة الممزوجة بالأعمال والمتعة ".

من جانبه، قال كيفورك دلدليان، الرئيس التنفيذي للعمليات في فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا: "سيصبح (ميلينيوم داون تاون) أول فندق تحت علامة (ميلينيوم سنترال) ويأتي في اطار الجهود المتواصلة التي نبذلها لتوسيع حضورنا في قطاع الضيافة بالمنطقة. وعلى الرغم من أننا جزء من علامة تجارية دولية، إلا أننا نحتفظ بهويتنا الخاصة من خلال توفير تجارب متميزة للضيوف مع لمسة إقليمية خاصة لاستقطاب مسافري الأعمال. ويوفر الموقع المركزي للفندق عاملا اضافيا لتعزيز تجربة الزوار القادمين من اماكن مختلفة من العالم بسبب قربه من الوجهات السياحية الرئيسية ومراكز الأعمال".

يذكر ان فندق ميلينيوم سنترال تملكه فنادق ومنتجعات نايسك، وهي شركة عالمية رائدة في مجال الضيافة تضم فنادق فاخرة في جميع أنحاء العالم. وتقوم فنادق ومنتجعات ميلينيوم الشرق الأوسط وأفريقيا بإدارة الفندق مما يوفر تجارب إقامة متميزة ومريحة للمسافرين القادمين من جميع أنحاء العالم.