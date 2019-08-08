فنادق شذا تطرح عروضا خاصة للعيد بالإمارات والسعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت مجموعة فنادق شذا، عضو التحالف العالمي للفنادق الذي يقدم مزايا حصرية لنزلاء شذا من أعضاء برنامج "ديسكفيري" للولاء، حزمة باقات خلال عيد الأضحى المبارك،لمساعدة الأسر والعائلات على قضاء إقامة فريدة، وتجربة غامرة، استرخاء تام أو متعة ثقافية، وتتضمن الباقات عروض على الإقامة، الطعام والترفيه في العيد.

وحول تفاصيل هذه العروض الخاصة، قال شاجي أبوصالح، مدير المؤسسة- تطوير الأعمال، فنادق شذا: "عيد الأضحى هو الفرصة المثالية للإستمتاع بعطلة قصيرة مع عائلتك دون حاجة للسفر أبعد من اللازم. ولتتميز أحتفالاتك بقدر أكبر من الخصوصية أعدت فنادقنا مجموعة كبيرة من عروض العيد الجذابة والتي صممت بدقة لكي تمنح ضيوفنا أفضل قيمة وأمتع وقت مع ضيافتنا الحائزة على جوائز".

وتتضمن العروض:

1- شذا المدينة

انطلق مع عائلتك للإحتفال بعيد الأضحى المبارك في شذا المدينة. احجزوا ٣ ليالي في العيد ابتداء من الـ 8 حتى 12 أغسطس وتمتعوا بإفطار مجاني في يوم وقفة عرفة لدى مطعمنا ارابيسك المتميز بأصالته وطابعه الشرقي.

الشروط والأحكام

• هذا العرض يخضع لما هو متاح

• يتوفر هذا العرض فقط خلال الفترة من 8 حتى 12 أغسطس 2019

• مدة الإقامة 3 ليال على الأقل

• تخضع الأسعار لـ 5٪ قيمة الضريبة المضافة و 5٪ رسوم البلدية

• في حالة الغاء الحجز قد يفرض الفندق غرامة إلغاء أو رسم تعديل.

• رسم الإلغاء لهذا الحجز تبلغ 100% من قيمة الإقامة كاملة.

• هذا الحجز يتطلب دفع كامل قيمة الإقامة مقدما في وقت الحجز.



2- شذا مكة

هذا الشهر له خصوصية مختلفة في شذا مكة ونحن نحتفل بعيد ميلادنا الأول. ويمكن للعملاء الحجز مباشرة على موقعنا خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2019، للتمتع بخصم 20% على أسعار الغرفة، ترقية مجانا لفئة الغرفة الأعلى، الدخول إلى نادي الأطفال والاستمتاع بإفطار شهي في مطعم "ميدان".

الشروط والأحكام:

• كل العروض تخضع لما هو متاح

• العرض يسري من 21 أغسطس حتى 30 سبتمبر 2019.

• 2 من الأطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة يمكنهم الإقامة مجانا بإستخدام السرير الموجود بالغرفة.

• الأطفال أقل من 6 سنوات يتناولون الطعام مجانا. الأطفال في سن بين 6 و12 سنة يحصلون على خصم 50%

• لا يمكن استرداد قيمة الحجز

• كل الحجوزات يجب ضمانها عبر بطاقة الإئتمان

• كل الحجوزات لا يمكن إلغاؤها ولا يتم استرداد قيمتها.



3- شذا الرياض هوتيل ريزيدانسز

احتفل بعيد الأضحى المبارك مع عائلتك في شذا الرياض، الواحة الأندلسية في مدينة الرياض. ويمكن الحجز اليوم بأسعار تبدأ من (450++ ريال سعودي) لليلتين والثالثة علينا. كما يقدم الفندق للمتعاملين عرضا وهو خصم 30% على الطعام والمشروبات طوال فترة إقامتك.

الشروط والأحكام:

• كل أسعار الغرف تخضع لضريبة قيمة مضافة قدرها 5% ورسم بلدية 5%

• متاح طوال أيام عيد الأضحى المبارك من 8 إلى 17 أغسطس 2019، وفقا للمتاح.

• الإقامة بحد أدني 2 ليلة

• يسري العرض من خلال موقع شذا الرياض، موقع التحالف العالمي للفنادق ومكتب حجوزات شذا الرياض

• قد يتم تطبيق مواعيد حظر العروض الخاصة

• لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي عرض ترويجي أو خصم آخر.



4- مسك الموج من شذا، مسقط

توجه إلى مسقط خلال عيد الأضحى المبارك لقضاء ليال مبهجة في مسك الموج. مع عرض خاص (49 ر.ع) في الليلة شاملا بوفيه إفطا شهي وسوف يتم الكشف عنه عندما تحجز مباشر من خلال موقعنا.

الشروط والأحكام

• الأسعار شاملة الضرائب

• يسري هذا العرض هذا أيام عيد الأضحى المبارك فقط

• فنادق مسك تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير هذه الشروط والأحكام دون إشعار مسبق

• الأطفال أقل من 6 سنوات يتناولون الطعام مجانا. 50% خصم للأطفال بين 6 و12 سنة

• قد يتم تطبيق شرط جزائي عند إلغاء الحجز

• كل الحجوزات يجب ضمانها من خلال بطاقة إئتمانية.



5- نزل الرفراف – مجموعة الشارقة من مسك

يمكن للعملاء الاحتفال بعيد الأضحى في نزل الرفراف مع مجموعة كبيرة من الأطباق العالمية، محطات الطهي المباشر، موسيقى رائعة تصدح في الخلفية وأنشطة مرحة.

• 251 د.أ. للفرد

• خصم 50% على الطعام للأطفال بين 6 و12 سنة

التاريخ والموعد: أول وثاني أيام العيد من الساعة 12:00 ظهرا حتى الساعة 4:00 مساء

• الأسعار عاليه تشمل ضريبة القيمة المضافة، رسوم البلدية ورسم الخدمة

6- نزل الفاية – مجموعة الشارقة من مسك

يعد الفندق ملاذك الخاص، المنتجع الصحي في نزل الفاية يمنحك تجربة لا مثيل لها. يستطيع الضيوف أن ينطلقوا في رحلة للصحة وهم يتنقلون بين غرف العلاج بالأعشاب وملح الهيمالايا، قبل أن يتوجهوا لنزهة استوائية حيث توجد مجموعة من رشاشات الحمام ذات الضغط المختلف، أضواء وأصوات تمنحك تجربة غامرة بالكامل، بسعر (299++ د.أ للفرد / 150 دقيقة).