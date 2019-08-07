مدكور: الإمارات تشكل مقصداً رئيساً للزوار والسياح خلال الأعياد والمناسبات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



قال شريف مدكور مدير عام فندق ميديا روتانا دبي، إن معدلات الإقبال السياحي على الدولة تسجل مستويات مرتفعة خلال إجازة عيد الأضحى، خصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي، مضيفا أن الإمارات تشكل مقصداً رئيساً للزوار والسياح خلال الأعياد والمناسبات كل عام. وأشار مدكور في بيان اليوم إلى أن تزامن العيد مع فعاليات أخرى مثل (مفاجآت صيف دبي)، وإطلاق العديد من المعالم والوجهات الترفيهية العالمية في الإمارات سيكون له أثر ملموس على قطاع السياحة والضيافة في الدولة.

وبين إنه تم طرح العديد من العروض الخاصة بعطلة عيد الأضحى ونتوقع خلال عطلة العيد إقبالاً كبيراً من جانب الضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي، لاسيما السوق السعودية، إضافة الى الزوار من دول مجاورة.

وتوقع أن تصل نسب الإشغال الفندقي إلى 70 % خلال الإجازة، في ظل ارتفاع الحجوزات لافتا إلى المرافق والخدمات السياحية المتكاملة التي توفرها الإمارات، فضلاً عن المرافق الجاذبة وتنوع الأنشطة والوجهات الترفيهية.

وذكر ان فندق ميديا روتانا دبي هو المكان الأفضل لقضاء إجازة شاملة تلبي كل احتياجات الأسرة، فهو يقع على بعد دقائق من أرقى المولات بما فيها مول الإمارات ويضم خمسة مطاعم عصرية، بالإضافة إلى حوض سباحة خارجي، وعلى مقربة من العديد من المقاصد السياحية الترفيهية الممتعة، ومراكز التسوق، ومراكز الأعمال الرئيسية في دبي، من بينها مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، فضلاً عن بعده مسافة قصيرة سيرا على الأقدام من محطة مترو "مدينة دبي للإنترنت"، وعشرون دقيقة فقط بالسيارة من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

ونوه بأن الأسعار تبدأ من 229 درهما لليلة الواحدة، وتتميزغرف الفندق، البالغ عددها 537 غرفة وجناحا فندقيا، بالفخامة وأجنحته الفسيحة والعصرية والمجهزة بالتقنيات الحديثة، والمرافق العصرية. وكذلك يُوفر الفندق لضيوفه المميزين مزايا إضافية، وأفضل خدمات الضيافة الخاصة، لنؤكد على مفهومنا الخاص بتهيئة فندق داخل الفندق، ونمنحهم تجربة رائعة. وسواء اخترتم تناول وجبة الغداء المبكر في مطعم تشانلز بأطعمته المتوسطية، أو في بريغوز المطعم الايطالي فإن النتيجة ستكون مرضية للجميع وتتناسب مع مخططاتكم لقضاء عطلة عيد فاخرة.

ويوفر الفندق خمسة مطاعم متخصصة لتقديم الأطباق الشهية، والمأكولات التقليدية المفضلة. وتتميز مطاعم الفندق بخبراتها الواسعة في الطهي، وتهيئة أماكن تناول الطعام، وتنوع أطباقها بين الإيطالية والبريطانية والعالمية، بالإضافة إلى عروض "الساعة السعيدة"، والسهرات الليلية المميزة، والكثير من المزايا الأخرى.

كما يضم الفندق ستة عشر قاعة اجتماعات مرنة وعصرية، ما يجعله الوجهة الرائدة لاستضافة ندوات الأعمال، وفعاليات الشركات، فضلاً عن مجموعة المرافق الترفيهية المتكاملة المتاحة في نادي بودي لاينز للصحة واللياقة البدنية، والتي تشمل صالة ألعاب رياضية مجهزة بالكامل، وغرف الساونا والبخار، ومسبح مزود بوحدات للتحكم في درجة حرارة المياه، لتوفير الملاذ المثالي لضيوفنا الباحثين عن الاسترخاء، واستعادة الحيوية والنشاط، أثناء فترة إقامتهم في الفندق. وكذلك يوفر الفندق للعائلات برفقة أطفالهم الصغار، نادي فليبرز للأطفال ليستمتعوا بممارسة الأنشطة الترفيهية طوال اليوم.

ومن خلال برنش العيد، يسعى الفندق إلى توفير تجربة مميزة، كما ستتاح الفرصة أمام الضيوف وأصدقائهم وعائلاتهم لقضاء أروع الأوقات خلال كافة أيام الأسبوع من خلال اختيار إحدى باقات الإقامة المتوفرة بإقامة مميزة.

ويمكن للضيوف الاستمتاع بتجربة غداء عائلي في اليوم الثاني من العيد وبمجموعة مختارة رائعة من الطعام مقابل 165 درهما فقط للشخص الواحد شاملة المشروبات المختارة.