عروض صيفية للعائلات والأصدقاء من منتجع وسبا نيكي بيتش دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



يواصل منتجع وسبا نيكي بيتش بجزيرة اللؤلؤة جميرا , بدبي، عروضة الصيفية الخاصة بالعائلات والأصدقاء لمنحهم الفرصة للاستمتاع بالعطلات في أجواء ساحرة.

كما يدعو الزوار للاستمتاع بالإقامة لمدة ليلتين في فيلا مع بركة سباحة خاصة في منتجع وسبا شاطئ نيكي دبي بأفضل سعر متاح والاستفادة من الليلة الثانية بنصف السعر. ويشمل العرض الإفطار في مطعم نيكي بيتش، مع اختيار أحد أنشطة الرياضات المائية، والتي تتضمّن: استئجار جت سكي لمدة 30 دقيقة من لشخصين، ممارسة الغطس لشخصين، التزلج على الماء لشخصين، وتزلج لشخصين.

وتتضمن العروض الاقامة لمدة ليلتين بأفضل سعر مُتاح، والاستفادة من العرض الذي يشمل وجبة إفطار لشخصين في مطعم "نيكي بيتش"، وعلاج مُتميّز لمدة 60 دقيقة لشخصين في سبا نيكي الصحي.

كما تتضمن العروض الإقامة في فيلا مع مسبح خاص لمدة ليلتين بأفضل سعر مُتاح، والاستفادة من العرض الذي يتضمّن الوصول يوم الخميس أو الجمعة، وجبة الإفطار في مطعم "نيكي بيتش"، إضافة إلى تناول برنش يوم الجمعة الفاخر لشخصين في مطعم "نيكي بيتش"، مع المُغادرة المتأخرة حتى الساعة 4 مساءً.

وتوجد أيضا فرصة للإقامة في عطلة نهاية الأسبوع في فيلا بحمام سباحة خاص، حيث تتيح الاقامة لمدة ليلتين بأفضل سعر مُتاح، والاستفادة من العرض الذي يتضمّن الوصول يوم الخميس أو الجمعة، وجبة الإفطار في مطعم "نيكي بيتش"، إضافة إلى تناول برنش يوم السبت الشهير لشخصين في مطعم "بيتش كلوب"، مع المُغادرة المتأخرة حتى الساعة 4 مساءً.