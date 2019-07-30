"لايم تري كافيه" يفتتح فرعاً جديداً في مجمع مكاتب "ابن بطوطة" في دبي

أعلنت شركة سيفن تايدز إنترناشونال، التي تملك مجمع بوابة ابن بطوطة في دبي، عن افتتاح مطعم ومقهى لايم تري كافيه (Lime Tree Café) في الطابق الأرضي من مجمع مكاتب بوابة ابن بطوطة للأعمال، وذلك بهدف تقديم خيارات واسعة من المأكولات والمشروبات التي يتم تجهيزها يومياً باستخدام أفضل المكونات الطازجة إلى الموظفين في مجمع المكاتب وكذلك المقيمين في المنطقة.

وقال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: "إن إضافة مطعم ومقهى (لايم ترى كافيه) إلى مجمع المكاتب في بوابة ابن بطوطة يوفر للمستأجرين لدينا بديلاً محلياً عن سلاسل الأطعمة العالمية، ويقدم لهم خيارات أفضل على مستوى المأكولات والمشروبات، وكذلك فرصة الاستمتاع بشرب القهوة في الصباح أو تناول طعام الغداء في أجواءٍ مريحة وهادئة. وهو ما سينعكس بشكلٍ إيجابي على أجواء العمل ويعزز من إنتاجية الموظفين في مجمع مكاتب بوابة ابن بطوطة".

وبالإضافة إلى مساحتها الواسعة وتصميمها العصري وموقعها الاستراتيجي، توفر مكاتب بوابة ابن بطوطة خدمات متميزة لعملائها بما فيها المواقف الروبوتية لركن السيارات مع خدمة صف السيارات، وخدمات الأمن والصيانة المتاحة على مدار 24 ساعة. فضلاً عن غرف وقاعات مخصصة للاجتماعات والأعمال بأسعار تفضيلية في فندق موفنبيك بوابة ابن بطوطة من فئة الخمس نجوم المجاور للمجمع".

من جانبها قالت كورين بوكر، الشريك الإداري لدى لايم تري كافيه: "يمكن لموظفي المكاتب الذين يتطلعون إلى أخذ قسط من الراحة والخروج من روتين العمل اليومي اختيار الطبق المفضل لديهم من بين مجموعة متنوعة من الأطباق الشهية التي يوفرها مطعم ومقهى لايم تري كافيه وقت الغداء، والتي تشمل السندويشات الطازجة والسلطات اللذيذة والمخبوزات الطازجة والساخنة التي يتم تحضيرها في المطعم مثل "كيكة الجزر" الأسطورية التي تتميز بها علامة لايم تري كافيه. وللأشخاص الذين يبدؤون يومهم مبكراً، يقدم المطعم مجموعة متنوعة من خيارات تناول طعام الإفطار بما في ذلك الخبز المحمص العضوي والخبز الخالي من الجلوتين والحبوب والجرانولا".