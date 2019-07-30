ماريوت الدولية تطلق حسومات تصل إلى 25% بمناسبة عيد الأضحى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت ماريوت الدولية عن عروضها المتميزة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، والتي تتيح للضيوف قضاء أروع الأوقات مع مجموعة متنوعة من الفنادق الفاخرة والتجارب الاستثنائية، إذ يمكن للضيوف الاستفادة من حسومات مغرية هذا الصيف تصل حتى 25% في أكثر من 250 فندق للعلامة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع إفطار مجاني لأعضاء برنامج ’Marriott Bonvoy‘، وخصم بنسبة 15% لغير الأعضاء.

وتتنوع وجهات ماريوت الدولية الصيفية تبعاً لمواقعها، من مدينة عمّان المفعمة بالحياة لهواة الاستكشاف والمغامرات، إلى مختلف فنادقها في الإمارات، المناسبة لإجازة عائلية مثالية، أو جزر السيشيل التي توفر ملاذاً استوائياً فاخراً.

الإمارات

فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس، أوتوغراف كولكشن

يتميز فندق لابيتا، دبي باركس آند ريزورتس التابع لمجموعة أوتوغراف كولكشن بتصميمه المستوحى من الطراز البولينيزي وموقعه الفريد في قلب أبرز المنتزهات الترفيهية في دبي. ويوفر الفندق الخيار الأمثل لقضاء أوقات عائلية حافلة بالمتعة والمرح بالقرب من مدينة دبي. إذ يمكن للكبار والصغار الاستمتاع بزيارة خمسة منتزهات مجاورة؛ وهي ريفرلاند دبي وليجولاند ووتر بارك وليجولاند دبي وموشنجيت دبي وبوليوود باركس. كما يحظى الضيوف بفرصة لاختبار ركوب الأفعوانية الرائعة، قبل الانغماس بتجارب الفندق المذهلة، والتي تشمل الاسترخاء ضمن الطبيعة الاستوائية الساحرة وأحواض السباحة المحاطة بأشجار النخيل الوارفة. علاوة على مجموعة كاملة من علاجات السبا الفاخرة، وباقة وافرة من أروع الأطايب في مطاعم الفندق الرائدة.

ويضتمن العرض، حسم بنسبة 25% على أفضل الأسعار المتاحة مع إفطار مجاني لأعضاء برنامج ’Marriott Bonvoy‘، أو حسم بنسبة 15% لغير الأعضاء، ويبدأ السعر من 92 دولارا أمريكيا (338.5 درهما)

ويمكن الحجز: عبر الموقع الالكتروني https://www.arabic.marriott.com/hotels/travel/dxbak-lapita-dubai-parks-and-resorts-autograph-collection/

الأردن

يمزج فندق سانت ريجيس عمّان المُفتتَح حديثاً بين الإرث العريق للعلامة والملامح النابضة بالحياة للوجهة التي تحتضنه، حيث يجمع ما بين العناصر التقليدية الأنيقة والعصرية الحديثة في آن معاً، ليوفر أجواءً في غاية الفخامة والرقي تتجاوز توقعات الضيوف. ويضمّ البرج المكون من 16 طابقاً 260 غرفة ضيوف وجناحاً فاخراً تتميز جميعها بإطلالات ساحرة على المدينة مع أفضل وسائل الراحة المترفة. ويوفر الفندق كافة الخدمات التي تشتهر بها علامة سانت ريجيس، بما في ذلك شاي ما بعد الظهيرة وخدمات المرافق الشخصي الخاصة.

ويتضمن العرض، حسم بنسبة 25% على أفضل الأسعار المتاحة مع فطور مجاني لأعضاء برنامج ’Marriott Bonvoy‘، أو حسم بنسبة 15% لغير الأعضاء.

مصر

يصطحب فندق شيراتون القاهرة ضيوفه في رحلة عبر الزمن تسمح لهم برؤية مصر من منظور جديد. ويعد الفندق المكون من برجين شامخين أحد أبرز الوجهات في القاهرة، ويقع على الضفة الغربية لنهر النيل، على مقربة من أبرز الوجهات السياحية. إذ يبعد مسافة قصيرة سيراً عن الأقدام عن دار الأوبرا المصرية والمتحف المصري ومراكز التسوق الشهيرة في العاصمة المصرية، و20 دقيقة فقط عن أهرامات الجيزة، ليوفر لضيوفه تجربة لا تضاهى. كما يضم الفندق 326 غرفة تتميز جميعها بإطلالات خلابة على المدينة أو على نهر النيل.

ويتضمن العرض: حسم بنسبة 25% على أفضل الأسعار المتاحة مع فطور مجاني لأعضاء برنامج ’Marriott Bonvoy‘، أو حسم بنسبة 15% لغير الأعضاء.

سلطنة عُمان

يتميز فندق دبليو مسقط بموقع استثنائي على الواجهة البحرية لشاطئ القرم، موفراً للمسافرين فرصة التعرّف على أحدث ما تقدمه المدينة من فعالياتٍ ووجهاتٍ مميزة. ويضم الفندق 279 غرفة وجناحاً فاخراً تجمع تصاميمها بين التراث العُماني واللمسات العصرية التي تلبي تطلعات عشاق المغامرات. وتتميز كافة غرف الفندق بإطلالاتها الخلابة على المياه الزرقاء لخليج عُمان. كما توفر المطاعم تجربة فريدة ترضي جميع الذواقة، بدءاً من شرائح اللحم الشهية في مطعم تشار، ووصولاً إلى الوجبات الفاخرة في مطعم هارفست، فضلاً عن قضاء أجمل الأوقات في مطعم ليفنج روم وويت ديك.

ويتضمن العرض، حسم بنسبة 25% على أفضل الأسعار المتاحة مع فطور مجاني لأعضاء برنامج ’Marriott Bonvoy ‘، أو حسم بنسبة 15% لغير الأعضاء.

جنوب أفريقيا

ينفرد فندق فيفتين أون أورانج من أوتوغراف كولكشن في كيب تاون بتصاميمه الإبداعية التي تجمع المفردات الحضرية والطبيعية في آن معاً. ويتميز بموقعه الاستثنائي على مقربة من الحديقة المركزية والموقع التراثي كومبانيز جاردن، ومن متنزه تيبل ماونتن الوطني، والذي يُعد واحداً من أعاجيب العالم السبع. وفضلاً عن ذلك، يمكن للزوار استكشاف الوجهات السياحية العديدة في المدينة، ومن ثم قضاء أوقات تفيض بالراحة والاسترخاء ضمن واحة الفندق الوارفة

السيشيل

يجسّد منتجع لو ميريديان فيشرمانز كوف، الواقع في منطقة بيل أومبري على جزيرة ماهي، وجهة استوائية لا تضاهى. ويطل المنتجع على خليج بو فالون، الذي يحتضن أحد أجمل الشواطئ في السيشيل بمناظره الخلابة على مياه المحيط الهندي المتلألئة. ويوفر المنتجع باقة من التجارب التي لا تنسى، سواء بالسير على الرمال البيضاء الناعمة، أو الاسترخاء في زين سبا، أو التلذذ بالنكهات الغنية من المطبخ الكريويلي.

العرض: حسم بنسبة 25% على أفضل الأسعار المتاحة مع فطور مجاني لأعضاء برنامج ’ Marriott Bonvoy‘، أو حسم بنسبة 15% لغير الأعضاء.