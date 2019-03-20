مطعم رؤيا دبي يحتفي بالنساء خلال شهر مارس

المصدر: دبي - الإمارات دبي

يعتزم مطعم رؤيا دبي، المطعم المرموق الحائز على جوائز عدة، على إطلاق مسابقة خاصة بشهر المرأة وعيد الأم الواقع في 21 مارس على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم وذلك من خلال شراكته مع حضارة للعطور الرائدة في تصنيع العطور العربية المترفة في المنطقة. ومن أجل المشاركة، سيحتاج المتنافسون إلى التعليق على بوست الإنستغرام الخاص برؤيا على @Ruyadubai وذالك بالإجابة على السؤال المطروح "ما هو الطباق المفضل لديكم الذي شاركتموه مع والدتكم". من ثم، سيتم اختيار اثنين من الفائزين ومنحهما الجوائز يوم الخميس في تاريخ 21 مارس حيث سينال المحظوظون قسيمة عشاء لشخصين في المطعم بالإضافة إلى عبوة عطر فاخرة.

وللاحتفال بشهر المرأة سيستضيف المطعم الفخر بالشراكة مع فريق "ومنيست" جلسة "تمكين المرأة" حيث سيستضيف رؤيا دبي النساء الرائدات في مجالهن يوم السبت 23 مارس من الساعة 3 بعد الظهر إلى الساعة 7 مساءً. لمناقشة النجاحات التي تحققها المرأة والتحديات التي تواجهها في قطاع المطاعم والضيافة. جميع النساء مدعواه للمشاركة، وحضور حلقة النقاش ما بعد الظهيرة. حيث سيتلقى المشاركون مشروبًا ترحيبيًا عند الوصول، ومقبلات مميزة، ويمكنهم الحصول على مشروبات منعشة بسعر خاص قدره 35 درهمًا. وبعد ذلك، سيحصلون على خصم بنسبة 20٪ على العشاء.