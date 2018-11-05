منتجع جزيرة زايا نوراي أبوظبي يقدم علاجات الريكي الطبيعية لضيوفه

كشف ’منتجع جزيرة زايا نوراي‘ من فئة الخمسة نجوم عن إطلاق علاجات ريكي في مركز ’نوراي سبا‘ للعلاجات الطبيعية ضمن المنتجع، ويبعد المنتجع مسافة 12 دقيقة بالقارب عن جزيرة السعديات في أبوظبي، ويحتضن أجواءً تبعث على الراحة والسكينة، فيما تعزز علاجات السبا الجديدة من تجربة الضيوف، حيث تقدم سيرين، أول مدربة علاجات ريكي في المنطقة، خبرتها ومهارتها مرتين أسبوعياً في ’نوراي سبا‘، وتدعم علاجات ريكي وظائف الجسم الطبيعية لترسيخ الاسترخاء وتوازن الطاقة لكل فرد.

هذا ويشكل منتجع ’نوراي سبا‘ ملاذاً طبيعياً في بيئة وادعة على أطراف جزيرة نوراي، ويمكن لضيوف المنتجع تجربة مجموعة مختارة من الخدمات والعلاجات التي تصيغ تقنيات السبا التقليدية ضمن علاجات معاصرة، ويتيح المنتجع الفاخر لرواده فرصة الاستمتاع بإطلالات بحرية من أجنحة السبا الفردية الخاصة، بالإضافة إلى استكشاف النباتات والحيوانات في الهواء الطلق، فضلاً عن الاسترخاء في جناح اليوغا.

وتُترجم كلمة "ريكي" حرفياً عن اللغة اليابانية بمعنى طاقة قوة الحياة الكونية، كما توصف هذه العلاجات على أنها "المشافاة بالطاقة"، وهي علاج تكميلي غير جراحي، وتقوم تقنية المشافاة على أساس قدرة المعالِج على نقل الطاقة إلى جسد المريض عن طريق اللمس لتحفيز عملية الشفاء الطبيعية للجسد واستعادة سلامته البدنية والحسية، ويمكن الإحساس بعلاج ريكي أثناء الجلسة على شكل تدفق من الطاقة، مع شعور خفيف بالوخز، إضافة إلى الشعور بالدفء أو البرودة.