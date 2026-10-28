الإمارات تعرض مسيرتها في مجال الطاقة النووية خلال المؤتمر الوزاري للوكالة الذرية

شارك وفد من دولة الإمارات برئاسة مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية حمد الكعبي، جمهورية كوريا الجنوبية خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2026، للمشاركة في المؤتمر الوزاري الدولي المعني بالطاقة النووية، وتعزيز التعاون مع الجهات الكورية المعنية.

ونظمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤتمر بالتعاون مع وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وباستضافة من حكومة جمهورية كوريا الجنوبية إذ جمع المؤتمر وزراء وصنّاع القرار وخبراء لمناقشة مساهمات الطاقة النووية في توفير الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم التنمية المستدامة.

وشارك حمد الكعبي في جلسة نقاشية بعنوان "الرقابة الفعالة: الأمان والأمن وحظر الانتشار النووي" حيث استعرض خلالها التجربة الرقابية لدولة الإمارات، وأهمية التعاون الدولي وبناء القدرات الوطنية وترسيخ الشفافية لضمان أمن وأمان وسلمية الاستخدامات للطاقة النووية.

وقال حمد الكعبي: "تؤكد تجربة دولة الإمارات أهمية وجود إطار رقابي فعال ومستقل، ويستند على تعزيز التعاون الدولي والاستثمار في تطوير القدرات الوطنية. ومن خلال مشاركتنا في هذا المؤتمر، نتبادل خبراتنا ونسهم في إثراء الحوار حول الرقابة الفعالة والتقنيات النووية الجديدة".

وتضمنت الزيارة عقد اجتماعات مع مفوضية الأمان والأمن النووي الكورية، والمعهد الكوري للأمان النووي، والمعهد الكوري لحظر الانتشار والرقابة النووية حيث تركزت المناقشات على الأمان والأمن النوويين، والضمانات، والرقابة على الصادرات، إضافة إلى المفاعلات الصغيرة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الرقابية، وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.

كما تتزامن الزيارة مع مرور 15 عاماً على التعاون الرقابي بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومفوضية الأمان والأمن النووي الكورية، والتي تعكس الشراكة الراسخة بين الجانبين.

ويواصل هذا التعاون دعم تبادل المعرفة وتعزيز القدرات الرقابية، وترسيخ التزام البلدين بضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق أعلى معايير الأمان والأمن.

كما زار وفد الدولة أيضاً مركز يونسي للعلاج بالأيونات الثقيلة، لتبادل المعرفة في مجالي الرقابة والوقاية من الإشعاعات في التطبيقات الطبية.

وتعكس الزيارة التزام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات الرقابية والالتزام بأعلى معايير الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار.

