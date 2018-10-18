"بارك حياة" يطلق باقة من العروض في وجهته المتميزة "ذا بروميناد"

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

كشفت «ذا بروميناد»، الوجهة الفريدة التي تحتضن باقة من أفضل منافذ المأكولات والمشروبات في فندق ’بارك حياة دبي‘ المتميز، عن مجموعة عروضٍ مغرية يدعو فيها ضيوفه لاختبار قوائم طعامٍ جديدة في الهواء الطلق خلال الموسم المقبل. ويشغل المجمّع الراقي موقعاً رائعاً تحيط به إطلالات خلابة على المياه المتلألئة لخور دبي، ليوفر أماكن جلوسٍ بديعة على تراسات كلّ من مطاعم ’نويبيه‘ و’براسيري دو بارك‘ و’ذي تاي كيتشن‘ وركن المشروبات ’سفنتي سفنتي‘.

ويبدع المطعم الراقي ’براسيري دو بارك‘ والشهير بأطباقه الشهية المستوحاة من المطبخ الفرنسي العريق بابتكار أطايب لا تقاوم، مع مزيجٍ من التوليفات التي تحمل نكهاتٍ متوسطية تدلّل حواس الذواقة وترتقي إلى مستوى تطلعاتهم لتضمن للضيوف تجربة لا تضاهى. وتزخر قائمة الطعام المبتكرة بالعديد من الأصناف اللذيذة، مثل الكوسا مع قطع الفريترز بجبن الفيتا إلى جانب الزبادي بالنعناع والشبت، وفطائر اللحم بعجين المكونة من لحم بقر واجيو المفروم والبصل والطماطم الطازجة والبقدونس والفلفل الأحمر. في حين يمكن للزوار الراغبين بتناول وجباتٍ خفيفة التلذذ بمذاق الدجاج مع فتوش الأفوكادو المزين بالخس والخيار والطماطم والبصل والرمان والسماق والليمون. ويمكن لرواد المطعم الباحثين عن وجبة عشاء غنية أن يتلذذوا بتشكيلةٍ من الأطايب المختارة بعناية مثل باستا كازريتشي المحضّرة محلياً مع الطماطم وكرات لحم الضأن والباذنجان وجبن الموزاريلا المدخن.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ يدعو المطعم الفرنسي الأنيق والنابض بالحياة زواره إلى الاستمتاع بليالي الخميس المتميزة والتي تحمل اسم «أمسيات السول مع كلوديا» لقضاء أوقاتٍ رائعة بصحبة الأصدقاء. حيث سيضفي الصوت الساحر لمغنية السول كلوديا باتريس مزيداً من الروعة على الأجواء المفعمة بالمرح والحيوية مع عرضها الحي الذي ستتفاعل من خلاله مع الضيوف وتضمن لهم الرغبة بالعودة مجدداً إلى ’ذا بروميناد‘.

ولمحبي المأكولات البحرية حصتهم أيضاً، مع مجموعة من العروض التي يتفنّن مطعم ’نويبيه‘ بإبداعها بإلهامٍ من التوليفات والوصفات الخاصة بمنطقة كيب كود. ويتيح لعشاق غروب الشمس فرصة الاستمتاع بالإطلالات الرائعة على مياه الخور المتلألئة ومراقبة المشهد البديع للمغيب وراء الأفق الآسر لمدينة دبي. ويدعو مطعم ’نويبيه‘ ضيوفه لتذوق أشهى الأطباق والمأكولات المحضرة من ثمار البحر الفاخرة، كما يقدم لهم مجموعة من العروض اليومية؛ وأبرزها عرض الكركند كل يوم سبت والذي يوفر تشكيلةٍ رائعة من ثمار البحر التي لا تقاوم، مثل الكركند المسلوق والجمبري المطهو ولفائف الكركند مع أكواز الذرة، علاوة على مجموعة متنوعة من المشروبات التي تلبي جميع الأذواق بما فيها المشروبات الفاخرة الفوارة. كما ستضفي منسقة الأغاني البارعة فاطمة المزيد من البهجة على الأجواء من الساعة 2 ظهراً مع أروع الألحان لاستقبال المساء، حيث يقدم المطعم عروضاً مغرية في الهواء الطلق ابتداءً من 295 درهم إماراتي.

بينما يدعو ركن المشروبات ’سفنتي سفنتي‘ ضيوفه إلى الاسترخاء وسط أجواءٍ كلاسيكية أنيقة مستوحاة من سبعينيات القرن الماضي مع العديد من العروض اليومية مثل توليفات الكوكتيل الاستثنائية للضيوف المولودين في فترة السبعينيات كل يوم أحد مقابل 29 درهماً إماراتياً، والمشروبات الكلاسيكية المتنوعة كلّ يوم خميس، حيث يمكن لرواد ’سفنتي سفنتي‘ الاستمتاع بمشروبات كلاسيكية أو زجاجة من شراب الشعير اللذيذ مقابل 35 درهماً إماراتياً فقط. وأخيراً، يقدم المطعم التايلندي ’ذي تاي كيتشن‘ نكهاتٍ أصيلة مستوحاة من المناطق الشرقية، حيث يحضر الشيف الجديد خياراتٍ مبتكرة من قائمة الطعام الجديدة، علاوة على عروضه الأسبوعية الشهيرة مثل «الطعم التايلاندي» و«برانش الجمعة».