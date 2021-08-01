روتانا لإدارة الفنادق توسع محفظتها في مصر بإدارة فندقين جديدين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تأكيداً على مكانتها الراسخة في قطاع الضيافة على الساحة الدولية، كشفت "روتانا"، إحدى الشركات المتخصصة في مجال إدارة الفنادق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا الشرقية وتركيا، عن توقيعها لاتفاقيتين مع شركة "المراسم" وشركة "مارينا واي لاجون" في جمهورية مصر العربية، وستدير روتانا بموجبها فندقي "روتانا ليك ريزيدنس" في فيفث سكوير في القاهرة الجديدة، و"مارينا باي" في العلمين في الساحل الشمالي.

ووفقاً لما صرّحت به شركتي التطوير العقاري في مصر، يعكس توقيع اتفاقية الإدارة الجديدة ثقة شركة "المراسم" وشركة "مارينا واي لاجون" بمجموعة روتانا لإدارة الفنادق، وقد حرصت الشركتان على التعاقد مع روتانا بكونها كياناً متميزاً في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بما لديها من خبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا، بهدف تحقيق أعلى عائد للاستثمار، وتقديم خدمة فاخرة بمزايا تنافسية جذابة.

وقال ناصر النويس، رئيس مجلس إدارة روتانا لإدارة الفنادق: "نحن نعتز بالثقة الغالية التي منحها لنا الشيخ خالد بن لادن وأعضاء شركة "المراسم" وشركة "مارينا واي لاجون"، ونشكرهم على الثقة الغالية التي منحوها لروتانا لإدارة هذه المشاريع السياحية والمميّزة في جمهورية مصر العربية".

وأضاف النويس: "لطالما شكلت مصر سوقًا استراتيجياً لمجموعة روتانا نظرا لما تتمتع به من مقومات أساسية ووجهة رائدة عالمياً على خارطة السياحة. ومما لا شك فيه أن مشاريع شركة "المراسم" تمثل مكملاً وداعماً لخططنا التوسعية، وتوفر لنا فرصة لتعزيز حضورنا في السوق المصري من خلال أبرز علاماتنا الفندقية لدفع عجلة قطاع الضيافة في المنطقة، الأمر الذي يضع على عاتقنا إلتزاماً بأن نقدم كل خبراتنا وإمكانياتنا من أجل المشاركة في نجاحها وتطوير حركة التنمية السياحية المزدهرة التي تشهدها الدولة".

ويأتي توقيع الاتفاقية الجديدة تماشياً مع خطة التوسع الاستراتيجية طويلة المدى التي تتبعها روتانا، ويعزز التزامها تجاه المنطقة ويؤكد مكانتها الريادية في قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، وسوف تقدم روتانا من خلال هذين الفندقين الجديدين خدمات فندقية ووسائل ضيافة عالمية المستوى، والتي تتوافق مع ما تشهده مصر من تقدم غير مسبوق في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، ومع ما تتبناه الحكومة المصرية من رؤية واضحة لتحفيز نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية لاسيما في قطاع التنمية العقارية.

ومن خلال الاتفاقية مع شركة "المراسم" للتطوير العقاري، سوف تدير روتانا فندق "روتانا ليك ريزيدنس" الذي يقع ضمن مشروع " فيفث سكوير" في القاهرة الجديدة، وبناءً على اتفاقيتها مع شركة "مارينا واي لاجون"، سوف تدير روتانا فندق "مارينا باي" أحدث مشاريع الشركة في مارينا العلمين في الساحل الشمالي، والذي يمتد على مساحة 14,120 متر في موقع مميّز ضمن مركز مارينا العلمين السياحي، وتطل جميع الوحدات الفندقية على البحر المتوسط ويمتلك الفندق شاطئه الخاص.

وتمتاز وحدات الفندقين بأنها كاملة التجهيز بمواصفات عالية الجودة، بالإضافة إلى التنوع في المساحات وإتاحة مجموعة متميزة من الخدمات الفندقية الأساسية والترفيهية من أجل توفير كافة سبل الراحة الممكنة للضيوف، فضلاً عن موقع الفندقين المميز والقريب من جميع المناطق الحيوية والخدمية.