"سوق السفر العالمي لندن" يسلط الضوء على فرص نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد أبرز المندوبين في صناعة السفر من منطقة الشرق الأوسط للمشاركة في معرض سوق السفر العالمي لندن 2019 الذي يقام في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل، حيث يتطلعون إلى زيادة حصتهم في قطاع السفر العالمي الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات مستفيدين من فرص النمو الهائلة لهذا القطاع في المنطقة التي تستعد لاستضافة الحدث الأبرز المتمثل في معرض "إكسبو 2020 دبي".

ووفقاً للبحث الذي أجرته "كوليرز إنترناشيونال"، فإنه من المتوقع أن تحتفظ المملكة المتحدة بمكانتها كواحدة من أكثر الوجهات الأوروبية المفضلة للزيارة بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بما يعادل 890 ألف رحلة بحلول عام 2023.

وقال سايمون بريس، مدير أول معرض سوق السفر العالمي في لندن: "يعود جزء من نمو عدد رحلات السفر إلى المملكة المتحدة من منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات والمملكة العربية السعودية على نحوٍ خاص إلى وجود أعداد كبيرة من المقيمين لاسيما وأن الوجهات السياحية في المملكة المتحدة بثقافتها وتاريخها والعروض التي توفرها في قطاع التجزئة والضيافة الفاخرة تعد مألوفةً لسكان هذه المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت تسهيلات الحصول على التأشيرة السياحية وكذلك عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي أضعفت سعر صرف الجنيه الإسترليني في تشكيل حافز إضافي لدى السياح الشرق أوسطيين لزيارة المملكة المتحدة".

وفي هذا العام، يستعد معرض سوق السفر العالمي لندن، والذي يحتفل بمرور 40 عاماً على انطلاقته لاستقبال 50 ألف مشارك و5000 شركة عارضة من 180 دولة حول العالم، حيث يتوقع المنظمون أن تحقق دورة عام 2019 نجاحاً استثنائياً مدعوماً بمشاركة كبيرة من العارضين من منطقة الشرق الأوسط.