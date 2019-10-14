فلل عائمة وسط مياه المالديف الفيروزة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة سونيفا الرائدة في مجال المنتجعات الفاخرة عن إطلاق أول فيلاتها المائية في سونيفا فوشي. ومن المقرر أن يتم افتتاح الفيلات العائمة فوق المياه الثماني الجديدة ذات غرفة النوم الواحدة أو الغرفتين، فوق أعماق المحيط الهندي الفيروزية، بحلول أبريل 2020، ما يمثل انطلاقة رائعة لموسم جديد لهذا المنتجع المالديفي الشهير. تلتزم الفيلات الجديدة المصممة لتتناغم تماماً مع بيئة جزيرة با أتول المثالية، بمعايير الاستدامة الرائدة في سونيفا، بالإضافة إلى فلسفتها الشهيرة "لا أخبار، لا أحذية" القاضية بعدم ارتداء الأحذية في المنتجع.

وعلقّ المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة سونيفا، سونو شيفداساني "نحن فخورون جداً بالإعلان عن هذه المرحلة الجديدة والرائعة لسونيفا فوشي، منذ أن افتتحنا هذا المنتجع في عام 1995، قمنا بإعادة تعريف معنى السياحة في جزر المالديف من خلال رؤيتنا الفريدة الرائدة في مفهوم الرفاهية المستدامة. وبعد أكثر من عقدين من الزمن في طليعة قطاع السياحة الفاخرة العالمية، وكوجهة الأحلام في جزر المالديف، فإننا نسعى جاهدين للتقدم في تلبية احتياجات ضيوفنا المتغيرة باستمرار. سترفع الفيلات المائية الجديدة مستوى عروضنا، مع الالتزام بإخلاصنا الدائم لروح سونيفا فوشي المحبوبة لدى الجميع، ما يضمن لضيوفنا تجربة مميزة لا تنسى".

وتم تصميم الفيلات الثماني التي يمكن الوصول إليها عبر ممر منحنٍ برفق بالقرب من شاطئ الدولفين، في الطرف المقابل لأروع وجهات تناول الطعام في الجزيرة، لضمان أقصى درجات الخصوصية للضيوف، وكذلك لتحقيق أقصى استفادة من آفاق المحيط المناسبة لالتقاط الصور المثالية. تضم كل من الفيلتين ذات غرفة النوم الواحدة اللتين تبلغ مساحة كل منهما 584 متر مربع (6,286 قدم مربع) زلاقة، أما الفيلات التي تبلغ مساحتها 857 متر مربع (9,224 قدم مربع) التي تحتوي على غرفتي نوم فتضم زلاقة مع حوض سباحة خاص، بالإضافة إلى زلاقة منحنية تصب مباشرةً في المحيط الهندي. مع إمكانية الاختيار بين الإطلالات على شروق الشمس أو غروبها، تتميز الفيلات بشرفات خارجية كبيرة، وتضم كراسي تشمس فاخرة ومنطقة جلوس مريحة وشبكات بحرية تعوم فوق المحيط. يتميز كلا النوعين من الفيلات بطابق علوي واسع مع غرفة لتناول الطعام وسرير نهاري، بالإضافة إلى حمامات سونيفا الخارجية المميزة التي لها مدخل مباشر إلى البحر، وهي مثالية للضيوف الذين يريدون الاستحمام بعد الغطس في المياه الهادئة، أو الذين يفضلون الاستحمام تحت بريق النجوم.

تملأ النوافذ الواسعة الممتدة من الأرض إلى السقف الجزء الداخلي من الفيلات الجديدة بالنور والشعور بالمساحة. منطقة المعيشة الواسعة مستوحاة من المحيط وهي مكان فاخر يتباهى بالأناقة الساحرة، بدءاً من المواد ذات المصدر المستدام مثل الأخشاب الطافية المستصلحة وصولاً إلى الملاءات البيضاء الناصعة. كل التفاصيل تحرص على تلبية جميع احتياجات الضيوف، من الثلاجة الصغيرة المليئة بالمشروبات المنعشة إلى مخزن المشروبات الكبير.

يحتوي جناح غرفة النوم الرئيسية الذي يضم حماماً داخلياً وغرفة لارتداء الملابس ومنطقة نوم للأطفال، سريراً بحجم كينغ لتوفير الراحة القصوى. بمجرد الضغط على زر، سوف يفتح السقف تلقائياً، ما يتيح للضيوف الاستيقاظ مع شمس الصباح أو النوم تحت السماء المليئة بالنجوم. تحتوي غرفة النوم الثانية أيضاً في الفيلا المكونة من غرفتي نوم، على سرير بحجم كينغ وحمام داخلي وغرفة ملابس.

اتبع تصميم واختيار موقع الفيلات المائية الجديدة تقييماً بيئياً شاملاً داخل المنتجع لضمان سلامة النظم البيئية البرية والبحرية في با أتول وعدم تعريضها للخطر الناجم عن أعمال البناء والصيانة للفيلات. تماماً كجميع عقارات سونيفا التي لا تسبب انبعاث الكربون، تم الحصول على مواد البناء الخاصة بالفيلات بشكل مستدام، في حين أن التصميم المنخفض التأثير للفيلات المائية يحافظ ويكمل الجمال الطبيعي للمنطقة الساحلية الهادئة.