أسكوت العالمية تطلق عرض "الخمسين الاحتفالي" في الشرق الأوسط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أسكوت المحدودة، عن عرض "الخمسين الاحتفالي" في سبعة من فنادقها في دول الخليج، والذي سيسري على جميع الحجوزات اعتباراً من 15 أكتوبر2019 ولغاية 15 يناير 2020، ويقدم هذا العرض للضيوف خصومات تصل إلى 40٪ على إقامتهم القادمة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من برنامج مكافآت "أسكوت ستار" لولاء العملاء الذي تم الكشف عنه مؤخرًا، والذي يتيح للضيوف الاستفادة من خصم 10٪ إضافية على حجوزاتهم.

ويمكن للضيوف الاستفادة من العرض لدى إقامتهم في فنادق أسكوت بارك بلايس دبي وسيتادينس ميترو سنترال دبي، وأسكوت التحلية جدة وأسكوت صاري جدة، وسيتادينس السلامة جدة وريزيدنس سبيكترومز جدة، وسومرست بانوراما مسقط في العاصمة العمانية.

وتوفر فنادق أسكوت جملة من المرافق ووسائل الراحة، بما فيها الصالات الرياضية المجهزة بالكامل وأحواض السباحة، وقاعات الجلوس والمطاعم وخدمة الواي فاي المجانية، ومواقف السيارات وقاعات الاجتماعات التي تلبي جميع احتياجات الضيوف سواءً للعمل أو الترفيه.

ومع قاعدة بيانات عالمية متنامية خاصة بالأعضاء تضم أكثر من نصف مليون عضو، يواصل برنامج مكافآت "أسكوت ستار" تقديم العروض والجوائز للعملاء، حيث يتألف البرنامج من أربع درجات هي الكلاسيكية والفضية والذهبية والبلاتينية، ويتم منح كل عضو مزايا تتراوح بين الأسعار المرنة على مدار العام، وخصومات خاصة لأعياد الميلاد، وخدمة الإنترنت المجانية وتسجيل الوصول والمغادرة المبكر أو المتأخر، وتوفر النقل المجاني، وتقديم وجبة الإفطار المجانية، ويحق للضيف الحصول على المكافآت بدايةً من أول يوم إقامة.

الجدير ذكره أن شركة أسكوت المحدودة تواصل نموها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك مع أكثر من 24 فندقاً في 11 مدينة، وتشمل فنادقها الجديدة أسكوت كورنيش الخبر (المملكة العربية السعودية)، وسيتادينس الغبرة مسقط (عمان)، وسومرست أتيراو كازاخستان في آسيا الوسطى.