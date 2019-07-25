فورسيزونز تكشف عن أول وحدات سكنية خاصة في مبنى "تونتي غروفنور سكوير"

المصدر: دبي- الإمارات اليوم



كشفت شركة فينشاتون (Finchatton)، الشركة العالمية المتخصصة في مجال التصميم والتطوير، بالشراكة مع مجموعة فورسيزونز للفنادق والمنتجعات، الشركة العالمية المتخصصة في مجال الضيافة الفاخرة، أخيراً عن أول وحدات سكنية خاصة من فورسيزونز، في مبنى (تونتي غروفنور سكوير) "Twenty Gosvenor Square"، المشروع الأول من نوعه الذي يتم تشغيله بشكل مستقل بواسطة فنادق ومنتجعات فورسيزونز.

وتكتمل مزايا مشروع "تونتي غروفنور سكوير"، والذي يقع في الميدان الراقي الذي يعد أحد أبرز المعالم التاريخية في لندن، 37 وحدة سكنية فاخرة في قلب حي "مايفير"، والذي تم تصميمه بلمسات راقية من قبل فنشاتون بالتعاون مع شركة التصميم المعماري "سكوير آند بارتنرز"، بمستويات الخدمة الأسطورية ووسائل الراحة التي تقدمها فورسيزونز. وتم استيحاء تصاميم الوحدات السكنية، والتي تتألف من ثلاث أو أربع أو خمس غرف نوم، من الماضي التاريخي العريق للمبنى، وتمتاز كل منها بتصميمات فاخرة كغرف الاستقبال التقليدية الراقية، والسقوف المرتفعة، وغرف الإعلام، والمطابخ العائلية، وممرات منفصلة لوصول الموظفين.

كما يشتمل هذا المشروع التطويري، الذي تبلغ مساحته 250 ألف قدم مربع على سبا بمساحة 28 قدماً (25 متراً) وحوض سباحة بطول 25 متراً، وجناح علاجي مع غرفة بخار وساونا، ومركز حديث للياقة البدنية وغرفة ألعاب وسينما وجناح أعمال وغرفة للحديقة وحدائق خاصة ذات مناظر طبيعية.

ويجمع مشروع "تونتي غروفنور سكوير" بين أفضل الخدمات الفندقية والملكية الخاصة، مع تقديم تجربة سكنية فاخرة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الجودة التي تشتهر بها فورسيزونز. وبالعمل سوياً، ستقدم كل من فنشاتون وفورسيزونز منتجاً عقارياً يتجاوز بكثير المشهد الراهن لسوق لندن السكني.

وقال بول وايت رئيس الوحدات السكنية في فنادق ومنتجعات فورسيزونز: "يشكل مشروع (تونتي غروفنور سكوير) معلماً بارزاً لمجموعتنا، إذ أنه يعد أول مشروع سكني خاص مستقل في هذه السوق التي تحتل مكانة بارزة ضمن الأسواق العقارية الفاخرة، لا سيما مع موقعه المرموق في لندن، وهذا المبنى الذي يتسم بقيمة تاريخية كبيرة. وبالعمل مع شركائنا في فنشاتون، فقد خضع المبنى لعملية تجديد شاملة، وعندما يقترن الأمر مع خدمة فورسيزونز الأسطورية وقدراتها المشهودة في مجال إدارة العقارات، سيحصل السكان على أفضل ما تقدمه فورسيزونز مع تجربة أسلوب حياة حصرية".

من جانبه، قال أندرو دن واليكس ميشلان، الشريكين المؤسسين لشركة فنشاتون: "تمثلت رؤيتنا من خلال هذا مشروع (تونتي غروفنور سكوير) في تقديم نمط حياة يتخطى آفاق أي مشروع سكني آخر في لندن. من منطلق شغفنا بتقديم أقصى درجات الحرفية والهندسة المعمارية واللمسات التصميمية الفريدة، فقد حرصنا على تقديم مبنى مزود بوسائل راحة استثنائية وأعلى مستوى الخدمة في قلب العنوان الأكثر رواجاً في لندن".