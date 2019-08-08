ياس مول يفتتح وجهات جديدة مخصصة للأطفال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلن ياس مول، أكبر مركز للتسوّق والترفيه في أبوظبي، عن افتتاح وجهات جديدة وحصرية مخصصة تقدم أحدث وسائل العناية والترفيه للصغار، وذلك بداية من سن حديثي الولادة إلى المراهقين، حيث تضم أنشطة حيوية حافلة بالمرح وتجارب ترفيه على مدار العام. ويستفيد الأهل أيضاً من هذه الوجهات من خلال تسوّق أحدث تشكيلات الأزياء للأطفال، وضمان توفير أمتع الأوقات لأطفالهم سواءً من خلال تجربة المنتجع الصحي الجديد المخصص لحديثي الولادة "بيبي سبا"، أو في مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الشهيرة للأطفال "كيدزانيا".

المنتجع الصحي

وتدعو إدارة ياس مول العائلات لزيارة أول منتجع صحي من نوعه مخصص لحديثي الولادة في الشرق الأوسط "بيبي سبا"، والذي يقدم جلسات التدليك للمواليد الجدد حتى عمر 15 شهراً، إلى جانب صالون تصفيف الشعر والعناية بالأظافر للأطفال الأكبر سناً لغاية سن الرابعة عشر، وتتضمن العلاجات الطبيعية التي يقدمها المنتجع الصحي جلسات التدليك المائي، والتي تشتهر عالمياً بفوائدها للأطفال وخاصة لفئة حديثي الولادة، مثل استرخاء العضلات والتخلص من الغازات وتحسين الدورة الدموية والجهاز الهضمي، وتستمر لمدة 20 دقيقة، مما يوفر للرضيع تجربة هادئة ومريحة في أحواض ذات تصميم خاص.

أحدث أزياء الأطفال

يضمّ ياس مول مجموعة واسعة من المحلات التجارية المتخصصة في ملابس وأحذية الأطفال حتى عمر 16 سنة، حيث يمكن للأهل الذين يبحثون عن الهدية المثالية للصغار زيارة متجر "بيبي فتيحي"، العلامة الرائدة في المجوهرات الخاصة بالأطفال وحديثي الولادة، والتي تقدّم مجموعة متنوعة من التصاميم العصرية، ويقدم متجر "ترايانو" أفضل تجربة من فتئه من خلال قسمه الخاص بأزياء الأطفال، والذي يعرض أحدث التصاميم ضمن تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الإقليمية والعالمية، وللأهل الذين يبحثون عن ملابس عصرية، يقدم لهم متجر "سويت بيبي" أزياء أنيقة ذات تصماميم متميزة، ويضم ياس مول أيضاً علامات مختلفة متخصصة بأزياء الأطفال مثل "ديزل كيدز" وZippy و"زارا" و"كارترز" و"شاتو دي سابل" و"بيتي باتو" و"ساكور كيدز" و"سن اند ساند سبورتس" و"مذركير" و"أوكايدي وأوبيبي" و"بابلوسكي" و"كيدز بازل" و"مانجو" و"جكادي باريس وجستيس".

كيدزانيا

افتتحت إدارة ياس مول مؤخراً مدينة الألعاب الترفيهية والتعليمية الشهيرة "كيدزانيا"، وهي مدينة تفاعلية مصغرة تقدم للأطفال فرصة اكتشاف وأداء أكثر من 50 مهنة مختلفة تنمي لديهم مهارات صنع القرار والعمل الجماعي والابتكار ضمن بيئة تعليمية آمنة وواقعية، وتتيح كيدزانيا للأطفال المشاركة في نشاطات ومهن مختلفة، ولعب أدوار المحترفين بما في ذلك الأطباء، ورجال الإطفاء، والطهاة، ورجال الشرطة، وعمّال البناء، وعارضي الأزياء، والممثلين، والفنانين، ومقدمي البرامج الإذاعية وغيرهم، الأمر الذي ينمي قدراتهم ويصقل مواهبهم.

فن ووركس وتوي ستور

يقع فن ووركس، مركز الألعاب الترفيهية والتعليمية الأول من نوعه في الإمارات، في الطابق الأول من ياس مول، ويقدمّ للأطفال من كافة الأعمار عالماً مثالياً للّعب، حيث يوفّر للمراهقين متعة التحدي من خلال أحدث ألعاب الفيديو الوديّة، ويقدم للصغار منطقة لعب كبيرة وألعاب مغامرات حماسية. ويمكن للأهل تسوّق كل ما يحلو لهم من التشكيلة الواسعة لألعاب الأطفال لجميع الأعمار، والاستفادة من عروض ياس مول للصيف لدى توي ستور.

فوكس سينما

تقدّم فوكس سينما في ياس مول فخامة الترفيه، حيث يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بمشاهدة أحدث الأفلام في صالات فوكس سينما الحديثة التي تمتد على طابقين، والمجهزة بـ 20 شاشة عرض، وتعرض فوكس سينما بشكل دوري أحدث أفلام الرسوم المتحركة والحركة والمغامرة في الصالات المخصصة بمقاعد ملونة ووجبات طعام مختارة خصيصاً للأطفال، بالإضافة إلى مستويات صوتية تراعي الأطفال، وتضم فوكس سينما قاعات مخصصة لاحتفالات رائعة بأعياد الميلاد، وتوفر الألعاب والحلوى والوجبات للأطفال، والتي يديرها موظفون ذوو خبرة في استقبال العائلات والعناية بالأطفال.

الجدير ذكره أن افتتاح وجهات الأطفال الجديدة في ياس مول، يعزز من مكانة ياس مول كوجهة أساسية في أبوظبي للترفيه والتسوّق، حيث يمكن للأهل والأطفال التسوق والاسترخاء والاستمتاع بالأجواء الحافلة بالنشاطات والعروض على مدار العام.