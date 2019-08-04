فنادق ريكسوس تحتفل بعيد الأضحى بتقديم عروض حصرية

المصدر: الإمارات اليوم- دبي

يقدم فندق ريكسوس مجموعة من العروض الحصرية للاحتفال بإجازة عيد الأضحى. لجميع أفراد الأسرة،تتضمن ترقية مجانية لنظام نصف إقامة، وخصومات على خدمات السبا وصالون التجميل، وبطاقات دخول مجانية لأجمل معالم أبوظبي وأكثرها رواجاً.

ويتميز ريكسوس بريميوم دبي بموقع مثالي لقضاء إجازة رائعة في العيد، بحوائط زجاجية تمنحك إطلالة رائعة على الخليج العربي الساحر، وفرص حصرية لقضاء الوقت على الشاطئ.

ويقدم لك الفندق ترقية لنصف إقامة مجاناً لتستمتع ببوفيه فطور فاخر في تيركويز، وأيضاً بوجبة غداء أو عشاء من أشهى أطباق العيد.



أما بخصوص الترفيه في ليالي العيد، يقدم لك الفندق بطاقتين لحضور عرض لا بيرل مجاناً. لتستمتع بقصة لا بيرل الغامضة، والأداء المتميز للفنانين الموهوبين في تجربة فريدة

احجز إقامتك من 8 إلى 16 أغسطس، لتحصل على:

• ترقية مجانية إلى نصف إقامة

• بطاقات حضور عرض لا بيرل لشخصين بالغين مجاناً*

• خدمة انتقال إلى دبي مول ومول الإمارات مجاناً

الأسعار تبدأ من 935 درهماً (مبيت وفطور)

الشروط والأحكام:

• أقل فترة إقامة ممكنة: ليلتان

• العرض سارٍ عند الحجز من خلال premiumdubai.rixos.com مباشرةً فقط.

• تتغير مواعيد عروض لا بيرل وفقاً للأماكن المتاحة.

• للحجز والمزيد من المعلومات يُرجى التواصل معنا على: 04 520 0000 أو البريد الإلكتروني: reservation.premiumdubai@rixos.com



ريكسوس ذا بالم دبي هوتيل آند سويتس

يقع الفندق في نخلة الجميرا المحاطة بالشواطئ المشرقة والمياه الزرقاء الجميلة. احتفل بعيد الأضحى في الفندق مع أسرتك وأصدقائك واستمتع بالأطباق الشهية وعروض السبا وخصومات صالون التجميل.

فندق فاخر على شاطئ البحر مباشرةً يقدم لك ترقية مجانية لنصف إقامة لتستمتع بتشكيلة متنوعة من أشهى الأطباق في وجبة الغداء أو العشاء، على ضفاف الخليج العربي الساحر.

وبعد الإفطار، يمكنك الاستمتاع بخصم 20% على العلاجات في أنجانا سبا، بينما يلهو أطفالك في نادري ريكسي كيدز كلوب بتصميمه الجديد. ويقدم لك الفندق أيضاً خصم 20% على جميع علاجات العناية بالشعر في صالون أنجانا، لتستمتع برحلة مثالية.

احجز إقامتك من 8 إلى 16 أغسطس، لتحصل على:

• ترقية مجانية من مبيت وفطور إلى نصف إقامة

• وجبات مجانية للأطفال حتى 12 عاماً

• خصم 20% على علاجات السبا

• خصم 20% على علاجات العناية بالشعر في صالون أنجانا

الأسعار تبدأ من 1,000 درهمٍ (مبيت وفطور)

الشروط والأحكام:



• العرض سارٍ عند حجز ليلتين على الأقل

• العرض سارٍ عند الحجز مباشرةً من خلال thepalmdubai.rixos.com أو reservation.dubai@rixos.com فقط.



ريكسوس جزيرة السعديات

استرخِ على ضفاف شاطئ جزيرة السعديات. واحتفل بالعيد واحصل على متعة لا مثيل لها في أول منتجع 5 نجوم شامل وحصري في أبوظبي. يمنحك الفندق فرصة لإستكشاف التاريخ الإماراتي بيوم مذهل في جزيرة ياس مع أسرتك، مع دخول مجاني للأطفال.

احجز فترة إقامة لا تقل عن 3 ليالٍ من 8 إلى 16 أغسطس، لتحصل على بطاقات مجانية لدخول متحف اللوفر أبوظبي، والاستمتاع بتشكيلة متنوعة من المعارض الداخلية والأماكن العامة تحت هذه القبة الفريدة. ولعشاق التاريخ، يقدم لكم منتجعنا الفاخر بطاقتين لدخول قصر الوطن لتتمتع أسرتك بتجربة ثقافية فريدة.

وإذا كنت تبحث عن فرصة للاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع مثيرة، ندعوك لزيارة أحد منتزهات جزيرة ياس، حسب اختيارك، ليومٍ واحدٍ مجاناً، مع بطاقتين هدية للأطفال أقل من 11 عاماً أيضاً.

احجز إقامتك من 8 إلى 16 أغسطس، لتحصل على:

• 4 بطاقات مجانية لدخول متحف اللوفر أبوظبي

• بطاقتين لدخول قصر الوطن مجاناً

• بطاقتين لدخول منتزه واحد من اختيارك في جزيرة ياس، مع بطاقتين لطفلين حتى سن 11 سنة مجاناً

الأسعار تبدأ من 1,546 درهماً (إقامة شاملة)

الشروط والأحكام:

أقل فترة إقامة ممكنة: 3 ليالٍ