4 سيارات أسطورية تسير على الطرقات مستوحاة من سباقات «الفورمولا1»

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت صناعة السيارات عبر تاريخها الطويل، ظهور مجموعة من السيارات الرياضية المخصصة للاستخدام المدني والإنتاج التجاري للسير على الطرقات العامة، المستوحاة من عالم سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1»، من ضمنها أربع سيارات أسطورية تحمل علامات شهيرة بحجم «فيراري» و«ماكلارين» و«مرسيدس» التي تُعد في الوقت ذاته من أعرق فرق بطولة سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا1». وتحظى السيارات الأسطورية المصنفة من فئة الإنتاج التجاري والمستوحاة من عالم السباقات، بمتابعة كبيرة من قبل وسائل الإعلام العالمي، خصوصاً السيارات التي تحمل في تصميمها ومكوناتها الإيروديناميكية والقدرات الميكانيكية، خبرات متراكمة لأطقم العمل من مهندسين ومصممين في فرق سباقات «الفورمولا1»، ومن أبرزهم العبقري البريطاني أدريان نيوي كبير مصممي فريق «ريد بُل» المتوج العام الماضي مع سائقه الهولندي ماكس فيرشتابن بلقب بطولة العالم للسائقين، بعد أن قدم نيوي مشروعه الخاص بشعار «أستون مارتن» مع سيارة «أستون مارتن فالكيري» التي طُرحت منها بالفعل نسخ خاصة للطرقات العامة مع محركات قادرة على توليد قوة 1160 حصاناً.

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «هوت كارز» الأميركي، أبرز أربع سيارات أسطورية تسير على الطرقات تم إنتاجها مستلهمة من سباقات «الفورمولا1» وذلك وفقاً للآتي:

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