6 نصائح تساعد السائق على تجنّب النعاس أثناء القيادة ليلاً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكّد خبراء في عالم السيارات أن خطر وقوع الحوادث نتيجة النعاس يزداد بمعدل خمسة إلى ستة أضعاف عند القيادة ليلاً، حيث يكون الدماغ مهيأ وفقاً للساعة البيولوجية للنوم خلال الفترة، خصوصاً عند القيادة في ساعات الليل المتأخرة، التي يمكن للسائقين تجنب الوقوع فيها حال اتباعه لست نصائح مهمة.

وقال الخبراء: «إن توفير تقنيات حديثة بالصورة التي تشهدها الفترة الحالية من كبرى شركات صناعة السيارات، يعزّز من تبيه السائق في حال النوم أثناء هذه القيادة، إلا أن هذه التقنيات لا تمنعه إذا كان مرهقاً وبحاجة إلى النوم، لذلك يفضل اتباع أساليب تقليدية ونصائح تساعد هذه التقنيات على تأدية عملها وتجنّب السائق حالة النعاس».

«الإمارات اليوم» ترصد لموقع «موتو1 الأميركي» النصائح الست، التي يمكن للسائقين اتباعها وتجنبهم الوقوع في خطر النعاس أثناء القيادة، وذلك كالتالي: