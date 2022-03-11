«إيه سي شنيتسر» ترفع قوة «BMW M4» إلى 610 أحصنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدمت شركة «إيه سي شنيتسر» تعديلات تصميمية وتقنية على طراز العام الجاري من سيارة «BMW M4»، في نسخة زادت من الخصائص الإيروديناميكية مع زيادة معدلات الأداء التي ارتفعت من 480 حصاناً، إلى نطاق قوة يراوح بين 590 و610 أحصنة.

وقالت شركة التعديلات الألمانية، إن: «الكوبيه الرياضية أصبحت تتمتع بخصائص أكثر ديناميكية، من خلال تزويدها بمكونات انسيابية جديدة، تبرز مع مشتت للهواء أسفل المصد الأمامي، وشفرات مائلة على الفتحات الجانبية، وتصميم جديد لغطاء المحرك يتضمن فتحتين تسهمان في المساعدة على تحقيق تدفق سلسل للهواء على سطح الغطاء».

وأضافت: «يشتمل برنامج ترقية مكونات الإيروديناميكية، على شفرات جديدة للعتبات الجانبية، بجانب تصميم جديد للمصد الخلفي، يشتمل على شبكة عادم مزوج، وحارق هواء سفلي، وجناح خلفي كبير الحجم».

وتابعت: «تم خفض ارتفاع الهيكل ليراوح بين 20 و25 ملليمتراً في الأمام، ومن 15 إلى 20 ملليمتراً في الخلف، بالإضافة إلى عجلات مصنعة من مكونات خفيفة الوزن وعالية الصلابة من قياس 20 بوصة».

وطالت جملة الترقية مكونات المقصورة الداخلية، مع مكونات مصنعة من الألمنيوم المصقول على أذرع ناقل الحركة والمقود والدواسات ومسند حامل القدم.