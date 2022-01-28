كيف تكتشف التلاعب بعداد السيارة بطريقة بسيطة

المصدر: الإمارات اليوم ■ دبي

أكد خبراء في عالم السيارات، وجود خمس طرق بسيطة، تتيح الكشف عن وجود تلاعب في أرقام عداد المسافات، والتي عادة ما يلجأ إليها التجار ومالكو السيارات المستعملة، بهدف بيعها بسعرٍ مرتفع، وإيهام المشتري أن السيارة بحالة جيدة.

وقال الخبراء، إنه: من السهل تزييف وتغيير عداد المسافات للسيارات الحديثة بطرق مختلفة، عبر مقبس أو موصلات خاصة، أو مباشرة عبر رقاقة ذاكرة عداد السرعة، إذ يمكن للميكانيكيين في أي ورشة صيانة فعل هذا الأمر.

وأضافوا: رغم صعوبة معرفة التلاعب بالعداد، إلا أن اكتشاف التلاعب يمكن ربطه بأمور أخرى، من ضمنها خمس طرق بسيطة تتيح لمن يشتري سيارة مستعملة معرفة ما إذا تم التلاعب في عداد المسافة من عدمه.

«الإمارات اليوم» ترصد الطرق الخمس التي ينصح بها الخبراء، وتتيح اكتشاف التلاعب بعداد المسافات، وذلك كالآتي:

• من السهل تزييف وتغيير عداد المسافات للسيارات الحديثة بطرق مختلفة.