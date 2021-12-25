محركات.. «أودي أبوظبي» تبدأ بعرض طرازي «Q5» و«Q5 Sportback» الجديدين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «أودي» أبوظبي عن وصول سيارتي «أودي Q5» و«Q5 Sportback» الجديدتين كلياً إلى صالات عرضها في أبوظبي والعين، لتقدم السيارتان تسارعاً ديناميكياً وتوجيهاً سلساً، ابتداءً من 216 ألف درهم إماراتي.

وتقوم تقنية quattro للدفع الرباعي الدائم مع تقنية ultra بمراقبة ظروف القيادة، وتوزيع قوى الدفع بين العجلات، وينتج عن ذلك دقة قيادة مطلقة وتحكم رياضي منحاز للخلف، كما يسمح نظام Audi drive للسائقين باختيار وضع يناسب كل حالة، أداء أكثر، راحة أكبر، أو مزيجاً من الاثنين.

ويعد الجمع بين الحجم والأداء والوظائف من السمات المميزة لسيارة Q5، حيث يتميز التصميم بكاريزما عالية، والعديد من الحلول الذكية، مع وضع راحة السائق وأمان الركاب أولوية أساسية. وتتضمن المزايا عجلات 20 بوصة، وقمرة قيادة افتراضية، وباقة مساعدة السائق.

هذه الميزات موجودة أيضاً في Audi Q5 Sportback الجديدة كلياً، التي تتميز بتصميم واثق، يُعزى إلى خط السقف الرياضي الشبيه بالكوبيه، والخلفية العريضة والمنحدرة. ويتحقق المظهر الديناميكي الهوائي من خلال التفاصيل الأفقية لموزع الهواء، وشريط الكروم الطويل الذي يمتد عبر السيارة بأكملها. ويوفر الجناح على حافة السقف وتفاصيل تصميم خط S line مظهراً رياضياً مميزاً.