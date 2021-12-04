«بينينفارينا» الإيطالية تطلق «سوبر رياضية» كهربائية بـ 9.9 ملايين درهم

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أعلنت «شركة بينينفارينا الإيطالية» عن إطلاق أيقونتها «باتيستا» Battista السوبر رياضية الكهربائية، مطلع عام 2022، في إصدار يقتصر إنتاجه على 150 نسخة، وبسعر يبدأ من 2.38 مليون يورو (9.9 ملايين درهم) للنسخة الواحدة.

وأفادت الشركة بأن السيارة السوبر رياضية «باتيستا» قادرة على إنتاج قوة 1900 حصان، وعزم دوران أقصى يصل إلى 2300 نيوتن/متر، من خلال الاعتماد على منظومة صديقة للبيئة وصفرية الانبعاثات الضارة، مكونة من أربعة محركات كهربائية.

وأضافت: «يضمن نطاق القوة منح السيارة تسارعاً يتماشى مع هويتها في فئة السوبر رياضية المتفوقة، مع القدرة على الانطلاق من حالة الثبات، وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 1.9 ثانية، وبلوغ 300 كيلومتر، انطلاقاً من الثبات في غضون 12 ثانية، في حين تصل السرعة القصوى للسيارة إلى أعتاب 350 كيلومتراً في الساعة».

وتستند المحركات الكهربائية، في استخلاص طاقتها اللازمة، إلى بطارية بسعة 120 كيلوواط/ساعة، توفر مدى سير يصل إلى 500 كيلومتر، قبل أن يتم إعادة شحن البطارية، على أن تحظى البطارية بامتياز الشحن السريع بنسبة 80% في غضون 30 دقيقة، من خلال الاعتماد على شاحن يوفر قدرة 250 كيلوواط.

وتأتي المركبة الرياضية بتصميم انسيابي للغاية، وهيكل خفيف الوزن مصنع من مكونات «ألياف الكربون»، تبرز بوضوح مع خطوط المقدمة العريضة والمنخفضة، ومكونات الـ«إيروديناميكية الهوائية» في الواجهة الخلفية المزودة بـ«حارث هواء سفلي» مدمج في المصد، وجناح كبير الحجم يمنح السيارة ثباتها المطلوب عند السرعات العالية.