5 أصوات تشير إلى أعطال ميكانيكية في المركبة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد خبراء في عالم السيارات أن التعرف إلى خمسة أصوات مميزة تصدر عن السيارة، تسهّل المهمة على السائق في الكشف عن ماهية وأنوع الأعطال الفنية والميكانيكية التي تعانيها المركبة.

وقالوا إن الأصوات الخمسة التي يمكن أن تصدر من أماكن وقطع مختلفة من السيارة، تمثل إنذاراً أولياً عن وجود عطل فني أو ميكانيكي، وأن على السائق أخذ هذه الأصوات بعين الاعتبار، والمبادرة فوراً في التوجه إلى تصليحها.

«الإمارات اليوم» ترصد بالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصة في السيارات، أبرزها «موتور أوكتان» الأميركي، الأصوات التي يمكن للسائق التعرف إليها، وتكشف عن خلل أو عطل في المركبة.

1- صوت الـ «طقطقة» المتكرر عند حركة المقود، يدل على خلل في عمود المقود الموجود بين صندوق الـ«تروس» وعجلة القيادة التي تدور على مفصل كروي.

2- صوت «خشخشة» يسمع من أسفل السيارة، ويدل على ارتخاء في مناطق تثبيت جهاز العادم، وإذا كان الصوت من جانب السيارة، فيدل على تهالك «وسائد» المكابح.

3- صوت «طنين» متكرر عند القيادة على الطرق الزلقة، ويكشف عن عدم ثبات مداس إطار العجلات على الطريق، والناجم عن اهتراء في أجهزة ممتصات الصدمات «جمبينات».

4- صوت «قرقعة» في المركبات ذات ناقل الحركة اليدوي، خصوصاً عند القيادة على الطرق الحصوية وغير الممهدة، ويدل على تلف في أسطوانة التعشيق الخاصة بناقل الحركة.

5- صوت «قشط» يشبه صوت جسم عالق بأسفل السيارة، ويدل على أن المكابح اليدوية يمكن أن تتسبب بتآكل كلي لـ«وسائد» المكابح.