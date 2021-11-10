«ميتسوبيشي» تكشف مزايا «آوتليندر» الهجينة

المصدر: طوكيو -د ب أ

كشفت شركة «ميتسوبيشي» النقاب عن أيقونتها «آوتليندر- Outlander»، الجديدة المعتمدة على نظام دفع هجين Plug-in، والذي يصل إلى مدى السير 87 كلم.

وأوضحت الشركة اليابانية أنها عززت نظام دفع سيارتها الرياضية متعددة الأغراض SUV ببطارية سعة 20 كيلووات.

ويتألف نظام الدفع الهجين من محرك بنزين سعة 4ر2 لتر وبقوة 133 حصان ومحركين كهربائيين بقوة 116 حصان و136 حصان.

وتتميز سيارة الأراضي الوعرة Outlander PHEV الجديدة من خلال شبكة المبرد الضخمة مع الملامح الجديدة على الجبهة، ضمن الفلسفة التصميمية «Dynamic Shield».

وتتمتع السيارة بقمرة قيادة جديدة مع شاشة Head-up كبيرة، وعدادات رقمية خلف المقود وشاشة تعمل باللمس، إضافة إلى ثلاثة صفوف من المقاعد كتجهيز قياسي للمرة الأولى.