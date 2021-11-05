«أودي» تكشف مميزات وسعر أيقونتها A8 الجديدة

المصدر: ألمانيا - د ب أ

أعلنت شركة أودي عن إطلاق أيقونتها A8 الجديدة في ديسمبر المقبل بسعر يبدأ من 97 ألف و800 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الفارهة A8 الجديدة تمتاز بكشافات بتقنية Matrix-LED ومصابيح بتقنية OLED، مع شاشات أكبر حجما لركاب المقاعد الخلفية، إضافة إلى تحسين أنظمة القيادة المساعدة.

وعلى صعيد الدفع، تتوفر للسيارة باقة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد من 210 كيلووات/286 حصان إلى 420 كيلووات/571 حصان في الموديل الرياضي S8.

كما تتوفر السيارة A8 الجديدة بنسخة هجين Plug-in تتألف من محرك بنزين V6 ومحرك كهربائي بقوة إجمالية تبلغ 340 كيلووات/462 حصان مع بطارية سعة 4ر14 كيلووات ساعة توفر مدى سير يبلغ 50 كلم.

وتتوفر السيارة A8 الجديدة كموديل قياسي بطول 19ر5 متر وكموديل طويل A8 L بطول 32ر5 متر.