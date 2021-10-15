«ماكلارين» تطلق إصدارا خاصا من أيقونتها 720S

المصدر: لندن -د ب أ

أطلقت شركة ماكلارين الإصدار الخاص Daniel Ricciardo Edition من أيقونتها 720S السوبر رياضية، تكريما لبطل سباقات الفورميلا 1 دانيال ريكاردو.

وأوضحت الشركة البريطانية أن الإصدار الخاص يقتصر إنتاجه على 3 نسخ فقط، ويتألق بلون الطلاء الحصري Papaya Spark Orange، والمستوحى من موديلات سباقات الفورميلا 1.

ويظهر اللون الأزرق ليتباين مع لون الطلاء على كل من المرايا الخارجية وغطاء حيز المحرك وشفة الاسبويلر الأمامي والناشر الخلفي، كما يظهر رقم البداية 3 على الباب وكذلك العلم الاسترالي تكريما للبطل الاسترالي الجنسية.

ومن الخصائص الإضافية بالنسخة الخاصة العتبات المصنوعة من ألياف الكربون، بينما تزدان المقصورة الداخلية بفرش ألكانتارا باللون الأسود مع حليات باللون البرتقالي.