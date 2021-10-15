مواصفات الجيل الجديد من هوندا HR-V

المصدر: طوكيو- د ب أ

أعلنت شركة هوندا عن طرح الجيل الجديد من سيارتها HR-V، التي تنتمي لفئة موديلات الأراضي الوعرة المدمجة، مطلع العام القادم.

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجيل الجديد من السيارة خماسية المقاعد يظهر بطول 34ر4 متر، وقاعدة عجلات بطول 61ر2 متر، وهو ما يجعلها تتمتع بالمزيد من الرحابة، بينما تصل سعة حيز الأمتعة إلى 1305 لتر بفضل النظام المرن للمقاعد.

وتعتمد السيارة الجديدة على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين سعة 5ر1 لتر مع محركين كهربائيين بقوة إجمالية 96 كيلووات/131 حصان.

وبفضل هذه القوة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 6ر10 ثانية، بينما تقف السرعة القصوى على أعتاب 170 كلم/س. أما معدل استهلاك الوقود فيبلغ 4ر5 لتر/100 كلم.

وتتمتع السيارة بقمرة رقمية، ونظام ملتيميديا متطور مع شاشة لمسية، فضلا عن باقة من الأنظمة المساعدة المعتمدة على كاميرا بزاوية واسعة.