شركة ألمانية تقدم نسخة مصفّحة من «رولز - رويس كالينان» بـ 3.5 ملايين درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدمت شركة «كلاسين» الألمانية، نسخة مصفّحة ضد الرصاص من طراز «رولز - رويس كالينان» الفاخر، جاء ضمن فئة الإصدارات المحدودة، وبسعرٍ يبدأ من 833 ألف يورو، ما يعادل 3.55 ملايين درهم.

وتمثل «رولز - رويس كالينان» البريطانية، السيارة الأكثر فخامة في فئة «الرياضية المتعددة الاستخدامات»، في طراز خاطب منذ طرحه عام 2018 شريحة الأثرياء ورجال السياسة والأعمال من الشخصيات المهمة، ليأتي هذا الطراز في نسخته الخاصة بالعام 2021، بسعرٍ يبدأ من 1.9 مليون درهم، قبل أن تقدم شركة التعديلات الألمانية «كلاسين» في وضع بصماتها ومنحها درعاً مصفحة ولمسات إضافية، أسهمت في زيادة اللائحة السعرية لتصل إلى 3.55 ملايين درهم.

وتتمتع النسخة الألمانية المعدلة، بهيكل أسود اللون، ومقصورة داخلية يطغى عليها اللون البني الداكن، وحماية بالستية لركاب المقصورة ضد الرصاص بزاوية 360 درجة، بما في ذلك النوافذ متعددة الطبقات، ومفصلات الأبواب المعززة، ونظام التعليق المعاد ضبطه بالكامل، والمكابح والإطارات الكبيرة الحجم، كما وفرت «كلاسين» طبقات الحماية الواقية ضد الرصاص، لكل من البطارية ووحدة التحكم الإلكترونية.

وحصلت السيارة على مصابيح للطوارئ، ونظام لإخماد الحرائق، وصفارات إنذار، واتصال داخلي، والعديد من العوامل الأمنية المساعدة.

وتزهو «كالينان» المعدلة، مع تفاصيل داخلية فارهة، بجانب نظام ترفيه للمقاعد الخلفية، مع شاشتين وطاولات قابلة للطي، وسقف يحتوي سماء «رولز - رويس» المرصعة بشبكة مصابيح «إل إي يد» الشبيهة بالنجوم.

وتستند السيارة في استخلاص قوتها البالغة 563 حصاناً، و850 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، على سواعد محرك مكونة من 12 أسطوانة بسعة 6.75 لترات.