4 سيارات كهربائية في «إكسبو 2020» تحاكي مفهوم الاستدامة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

دشّن معرض «إكسبو 2020 دبي»، المقام في دبي حتى 31 مارس المقبل، بداية عقد جديد، تقوده دولة الإمارات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكتابة فصل منفرد من الإنجازات من أبرزها الاستدامة للأجيال المقبلة، في مفهوم لامس جزء منه قطاع التنقل الأخضر، لتسجل منصات أجنحة معرض دبي، العديد من إطلاقات المركبات والدراجات الكهربائية، سواء النموذجية منها، أو تلك التي تستقبلها الأسواق في 2022، من أبرزها أربع سيارات تحاكي مستقبل الطاقة النظيفة، من أبرزها «عاصفة البرق» الكرواتية التي تنطلق على الطرقات العامة بقوة 2000 حصان.

لمشاهدة السيارات الـ4 بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

