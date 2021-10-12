«فارنوفا» تطلق سيارة كهربائية بقوة هائلة

المصدر: بكين -د ب أ

أطلقت شركة «فارنوفا» سيارتها الكهربائية Othello الخارقة، والتي يقتصر إنتاجها على 200 نسخة فقط.

وأوضحت الشركة الصينية أن سيارتها الرياضية تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة مجموعها 1350 كيلووات/1836 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 12000 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة الهائلة تنطلق السيارة الخارقة، التي يبلغ وزنها 1350 كجم، بسرعة قصوى تبلغ 420 كلم/س. وتستمد المحركات الطاقة من بطارية سعة 75 كيلووات ساعة، تصل بها إلى مدى السير 600 كلم.

وتظهر السيارة بتصميم غاية في الأناقة والانسيابية مع أبواب مجنحة وطول يبلغ 67ر4 متر وعرض 15ر1 متر. وتعبر السيارة عن الشخصية الرياضية من خلال الخطوط المفتولة العضلات على الرفارف والعتبات الجانبية العريضة وكشافات LED النحيفة والمصابيح الخلفية الممتدة على كامل عرض السيارة.