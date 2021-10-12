فورد تطلق الجيل الجديد من سيارة البيك آب (Ranger)

المصدر: ديترويت -د ب أ

كشفت شركة فورد النقاب عن الجيل الجديد من سيارتها Ranger، التي تنتمي لفئة موديلات البيك آب، والتي تعتمد بشكل كبير على الملامح التصميمية لشقيقتها F-150.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن مقدمة السيارة Ranger الجديدة تستلهم بعض العناصر التصميمية من شقيقتها F-150، من حيث المظهر المستطيل بحوافه الحادة، وكذلك المصابيح الخلفية المعتمدة على تقنية LED والقوس الجديد على منطقة التحميل والجنوط المسبوكة من معدن خفيف، كما يزدان جسم السيارة الخارجي بتطعيمات الكروم.

ومن المتوقع أن يتسع برنامج دفع السيارة بمحرك ديزل ونسخة دفع هجين؛ حيث يولد محرك الديزل 300 حصان، في حين يولد النظام الهجين قوة 360 حصان بتضافر جهود محرك سعة 3ر2 لتر مع آخر كهربائي، كما أن هناك تكهنات بانضمام محرك ديزل تربو مزدوج رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر.