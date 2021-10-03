2020العربية للسيارات تقدم اسطولا من "باترول نيسمو 2021" إلى شرطة دبي في إكسبو

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني، عن تسليم شرطة دبي أسطولاُ من سيارات نيسان «باترول نيسمو 2021» و«2021 إكس تيرا» لاستخدامها في معرض إكسبو 2020 دبي.

وقالت الشركة في بيان لها أن ذلك يأتي "تعزيزاً للعلاقة القائمة بين مجموعة عبدالواحد الرستماني وشرطة دبي والتي تمتد لأكثر من 50 عاماً".

وأقيمت الفعالية بحضور مدير عام دائرة النقل والإنقاذ اللواء دكتور محمد ناصر الرزوقي، ومدير الأسطول المقدم علي بالرشيد، وعدد من المسؤولين في شرطة دبي.

وحضر من جانب العربية للسيارات، المدير التنفيذي للعمليات صلاح يموت، وعدد من موظفي فريق المبيعات.

